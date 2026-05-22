Fijados los servicios mínimos en el SCS para la huelga de técnicos medios y superiores del 25 de mayo y 15 de junio

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SANTANDER, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno regional (PP) ha aprobado y publicado en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC) los servicios mínimos en el Servicio Cántabro de Salud (SCS) ante la huelga convocada por CCOO, y a la que se ha adherido UGT, de técnicos medios y superiores los días 25 de mayo y 15 de junio para reclamar la reclasificación profesional de estos colectivos.

El decreto de servicios mínimos para estas jornadas de huelga --desde las 8.00 horas del 25 de mayo y la misma hora del 26 y, en las mismas franjas horarias del 15 al 16 de junio-- fue aprobado el jueves por el Consejo de Gobierno y publicado ese mismo día en una edición extraordinaria del BOC.

Los servicios mínimos se han fijado tanto en Atención Primaria como para las gerencias de atención especializada del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, del Comarcal de Laredo, de Sierrallana y del Tres Mares de Reinosa.

Según se explica en el decreto, consultado por Europa Press, el objeto de los servicios mínimos es garantizar la continuidad de la asistencia sanitaria esencial; mantener la atención urgente y los procesos clínicos inaplazables y preservar la seguridad de pacientes hospitalizados, críticos y vulnerables.

También busca asegurar el funcionamiento mínimo de los circuitos diagnósticos, terapéuticos y farmacéuticos; evitar riesgos asistenciales derivados de la falta de personal técnico y de soporte sanitario y mantener unas condiciones básicas de cuidados, higiene y atención continuada compatibles con la seguridad clínica.

Además, los técnicos superiores sanitarios han sido convocados por las Comisiones por el Grado a una jornada de huelga, también de ámbito estatal, el 29 de mayo.