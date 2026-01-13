Finalizada la renaturalización de la Avenida Doctor Diego Madrazo de Santander

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, visita las obras, ya finalizadas, de renaturalización de la Avenida Doctor Diego Madrazo - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

SANTANDER, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha visitado este martes las obras, ya finalizadas, de renaturalización de la Avenida Doctor Diego Madrazo, donde se ha renovado por completo la mediana para reducir la superficie pavimentada y crear un corredor verde, con arbolado, arbustos y flores autóctonas y pavimentos naturales para hacerlo más agradable al paseo y fomentar la biodiversidad.

Los trabajos, ejecutados por la empresa Rucecan, han supuesto una inversión de más de 526.000 euros y se han desarrollado sobre una superficie total de 6.565 metros cuadrados, a lo largo de un tramo de aproximadamente 610 metros, desde la calle El Recial hasta el cruce con la Avenida del Faro.

Durante la visita, la alcaldesa ha estado acompañada por vecinos de la zona; por los concejales Margarita Rojo (Medio Ambiente), Lorena Gutiérrez (Barrios) y Agustín Navarro (Urbanismo), por el paisajista repsonsable de la actuación, Luis González-Camino, y por el director de obra, José García Álvaro.

Igual y los responsables de la actuación han explicado que, con ella, se ha convertido una de las principales vías del entorno, que era un paseo "durísimo" en el que predominaba el pavimento, en un eje verde "más amable, más sostenible y pensado para las personas".

El anterior diseño ha sido sustituido por 4.500 m2 de zonas verdes y 1.500 metros cuadrados de pavimento permeable. Se han plantado 129 árboles.

El recorrido alterna zonas bajo el arbolado con tramos más soleados, lo que permite el crecimiento de especies de interés tanto estético como ecológico.

La intervención ha incluido la creación de un nuevo paso de peatones en el cruce con la calle Arsenio Odriozola, que garantiza la continuidad peatonal entre los dos tramos del paseo sin necesidad de abandonar el recorrido central.

Asimismo, se han habilitado áreas con bancos bajo algunos grupos de árboles y se han creado pequeñas plazoletas pensadas para el descanso y la convivencia vecinal.

Otro de los aspectos destacados del proyecto es la gestión sostenible del agua. Las aguas pluviales se recogen en el borde de las calzadas y se conducen hacia el paseo, aumentando la disponibilidad hídrica para setos y árboles y favoreciendo el desarrollo de praderas húmedas, humedales e incluso pequeñas charcas temporales.

Este sistema contribuye además a reducir el riesgo de inundaciones en puntos sensibles del entorno, según el Ayuntamiento.

Finalmente, los trabajos han contemplado la actualización de la señalización viaria y el refuerzo de la iluminación de las zonas peatonales mediante balizas LED, mejorando la seguridad y la accesibilidad del espacio.

Igual se ha mostrado satisfecha con el resultado de la actuación y ha explicado que no se trata solo de embellecer la ciudad, sino de adaptarla al cambio climático, mejorar la calidad de vida de los vecinos y hacer de Santander una ciudad más natural.

"Hemos apostado por un diseño que prioriza la presencia de árboles, sombra y espacios de estancia, al tiempo que mejora el flujo circulatorio mediante la ampliación de la anchura de la calzada", ha explicado.

Igual ha afirmado que este "bosque urbano es un ejemplo claro del modelo de ciudad que estamos construyendo: más verde, más amable y pensada para las personas".

La actuación se integra en 'Santander Capital Natural', un proyecto de naturalización de la ciudad de Santander, liderado por el Ayuntamiento que cuenta entre sus socios con SEO/BirdLife, Asociación Amica, Fundación para la Investigación del Clima y la Universidad de Cantabria.

Cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.

Con una dotación de 3,3 millones de euros se han realizado diferentes actuaciones en la ciudad, todas ellas finalizadas a 31 de diciembre de 2025.