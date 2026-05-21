Firmado el nuevo convenio colectivo del comercio del metal en Cantabria, que afecta a 6.000 trabajadores

Archivo - Reparación de vehículos - JUNTA DE ANDALUCÍA - Archivo

SANTANDER, 21 (EUROPA PRESS)

Los sindicatos UGT, CCOO y la asociación empresarial Pymetal han suscrito este jueves el nuevo convenio colectivo para unas 6.000 personas trabajadoras del comercio del metal en Cantabria con una vigencia de cinco años (2026-2030).

El acuerdo estipula un incremento salarial del 3,5% en 2026 y del IPC más un 10% adicional del índice de precios al consumo en el resto de años de vigencia del convenio, ha informado el responsable de Acción Sindical de la Federación de Servicios, Movilidad y Consumo (FeSMC) de UGT, Eliseo Alonso.

En estos incrementos salariales se garantiza un mínimo de un 2% cuando el IPC sea inferior a este porcentaje o negativo.

Además, el nuevo convenio colectivo estipula el abono de las pagas extras el día 15 del mes y compensaciones económicas para jornadas laborales especiales en determinadas fechas: la tarde de la Cabalgata de Reyes se abonará la cuantía de la hora de trabajo más de un 75% a partir de las 17 horas; y en la de Nochebuena y Nochevieja, también la hora más un 75% a partir de las 15 horas, siempre garantizando un mínimo del 50% de la plantilla.

Por otro lado, el acuerdo de sindicatos y patronal incluye una subida de la dieta del kilometraje de un 0,01 euros al año, se adaptan las licencias a la normativa legal vigente con cinco días por familiar y se aumenta el seguro a 15.000 euros.