Fomento invertirá más de 736.000 euros en varias actuaciones en Santillana del Mar

SANTANDER, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha mantenido un encuentro con la alcaldesa de Santillana del Mar, Sara Izquierdo, con quien ha analizado los proyectos que su departamento ejecutará en los próximos meses en el municipio, y que en su conjunto suponen una inversión autonómica cercana a los 736.400 euros.

Tras la reunión, el consejero ha avanzado que su departamento trabajará conjuntamente con el Consistorio en la redacción del proyecto de mejora del aparcamiento del área deportiva de Santillana del Mar, ubicado en la localidad de Camplengo, unas obras que contarán con un presupuesto estimado de 150.000 euros.

Ha explicado que estos trabajos permitirán minimizar los problemas de estacionamiento que se registran en este espacio, donde se ubica el campo de fútbol municipal, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los usuarios de esta instalación deportiva.

Además, el consejero ha confirmado a la regidora municipal que su departamento ejecutará la mejora del asfaltado en la totalidad de los viales del barrio Polo, en Viveda, que se vio afectado por las obras de construcción de la carretera Viveda-Dualez, por 100.000 euros.

Por otro lado, también se ha comprometido a llevar a cabo la reforma del parque infantil situado junto a la playa de Santa Justa, en Ubiarco, a través de un contrato menor para la renovación completa de su pavimento de seguridad y de todos los elementos de juego.

PLAN DE INVERSIONES MUNICIPALES Y OBRAS HIDRÁULICAS

Tras el encuentro, Media ha recordado que Santillana del Mar recibirá una subvención autonómica de 264.383 euros del Plan de Inversiones Municipales que destinará a la ampliación y acondicionamiento de diferentes viales en los núcleos de Vispieres, La Tejera, Camplengo, Viveda, Queveda, Santillana del Mar, Yuso y Arroyo.

Además, el Ejecutivo autonómico ejecutará en los próximos meses varios proyectos hidráulicos en el municipio, que saldrán a licitación una vez su departamento cuente con disponibilidad presupuestaria, ha destacado en nota de prensa.

Por un lado, con una inversión estimada de 125.618 euros, se prevé ejecutar la conexión de cerca de una decena de viviendas del barrio La Serna al saneamiento del Saja-Besaya.

Asimismo, con un presupuesto de algo más de 48.000 euros, se llevará a cabo el acondicionamiento de la margen derecha del arroyo Corrino, en la localidad de Queveda.

Esta última actuación tiene por objeto el descalce y derrumbamiento de las redes generales municipales de abastecimiento y alcantarillado que discurren paralelamente al arroyo Corrino en su margen derecho en aproximadamente 55 metros.