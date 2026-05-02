Fomento licitará en medio millón de euros la mejora del abastecimiento a Tudes y Tollo

Fomento licitará en medio millón de euros la mejora de abastecimiento a Tudes y Tollo - RAÚL LUCIO-GOBIERNO DE CANTABRIA

VEGA DE LIÉBANA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente sacará a licitación "de forma inminente" el proyecto de mejora del abastecimiento de agua a los pueblos de Tudes y Tollo, pertenecientes al municipio de Vega de Liébana, con una inversión superior al medio millón de euros y un plazo de ejecución de seis meses.

Así se lo ha avanzado el consejero Roberto Media al alcalde, Gregorio Alonso, con el objetivo de comenzar las obras lo antes posible, ha informado el Ejecutivo regional.

La actuación busca garantizar el suministro de agua mediante la mejora del sistema de bombeo en el tramo comprendido entre la ETAP de Puente Hinojo y Potes. Para ello, sustituirán y ampliarán los equipos actuales y la caseta de bombeo situada en la población de Naroba.

Además, el proyecto incluye la construcción de una nueva tubería de impulsión que conectará la caseta de bombeo con el depósito de Tudes y una nueva red de distribución hasta esta localidad.

También su departamento ha concedido al Ayuntamiento una subvención de 250.000 euros en el marco del Plan de Inversiones Municipales, que permitirá ejecutar dos mejoras de diferentes infraestructuras municipales.

Por un lado, se construirán estructuras de contención en viales públicos de Dobres y Villaverde; y por el otro, se pavimentarán varias vías urbanas situadas en Barago, Bores, Campollo, Enterries, La Vega, Ledantes, Señas y Vejo.

Media ha destacado el "firme compromiso" del Gobierno de Buruaga con los municipios en riesgo de despoblamiento, como Vega de Liébana, y ha subrayado que "garantizar el acceso a un servicio básico como es el agua es una cuestión de justicia y de igualdad para todos los cántabros, con independencia del municipio en el que vivan".

En este sentido, ha puesto en valor los proyectos que la Dirección General de Aguas y Puertos desarrolla en la comarca lebaniega durante esta legislatura, con "millonarias" actuaciones.

"Ésta será la legislatura en la que resolveremos definitivamente los problemas de abastecimiento de agua que durante años han sufrido los lebaniegos", ha expresado, al remarcar los proyectos estratégicos que pronto serán una realidad para garantizar el suministro y la calidad del agua en la comarca.

DOBRES Y CUCAYO

Durante el encuentro, el regidor ha solicitado la mejora de la carretera autonómica CA-894, en el acceso a los pueblos de Dobres y Cucayo. Y el consejero se ha comprometido con él a ejecutarlas.

Además, el alcalde ha explicado que está prevista la construcción de una acera en el tramo urbano de Vega, diseñada para facilitar el tránsito seguro de los visitantes del camping, y evitar que tengan que circular por el centro de la carretera.

Por último, Alonso ha solicitado a la Consejería, a través de un contrato menor, la mejora de un muro de escollera en la localidad de Vada, con el objetivo de ampliar un tramo del vial municipal y reforzar la seguridad de los usuarios.