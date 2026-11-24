Foto del acusado de apuñalar a unos jóvenes en una reyerta en Castro Urdiales en junio de 2021 - EUROPA PRESS

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una médico forense ha ratificado que hubo "riesgo vital" para uno de los tres jóvenes agredidos en una reyerta ocurrida en junio de 2021 en Castro Urdiales, objeto del juicio que se está celebrando estos días en la Sección Primera de la Audiencia Provincial y en el que hay un acusado para el que se piden doce años de cárcel.

Y es que, según ha señalado este martes durante su declaración en el juicio en calidad de perito, este joven sufrió una herida "incisa" en la zona torácico-abdominal, que lo más probable es que estuviera causada por un arma blanca "tipo navaja", ha dicho.

La forense ha explicado que el instrumento empleado penetró en la cavidad torácico-abdominal, provocando lesiones a la altura de la zona del hígado, que causaron al joven un hemotorax y neumotorax y que pusieron "en riesgo" su vida.

Ha señalado que, "afortunadamente, él fue a un hospital y fue atendido bien y rápidamente porque una hemorragia torácica dejada evolucionar puede derivar en un shock, y el shock en un fallecimiento".

Además de este joven, que tuvo que ser intervenido por las lesiones que sufría y estuvo varios días en la Unidad de Cuidados Intensivos, en la reyerta resultaron heridos otros dos amigos.

Según ha relatado la forense, uno de ellos tenía una "herida inciso contusa" en la cabeza que, según declararon las víctimas en la primera jornada del juicio, se la habría provocado el acusado al golpearle con una botella de cerveza, y tres heridas "incisas" (una en el brazo derecho y dos en la espalda) que es "más probable" que se produjeran con un arma blanca que con un vidrio, algo que --precisa-- tampoco se puede negar "al 100%".

El tercer joven agredido sufrió una herida "incisocontusa" en el flanco derecho de 2 a 3 centímetros, "no sangrante" y "más superficial" que las de sus amigos y que no penetró en cavidades. Fue dado de alta el mismo día tras ponerle tres grapas quirúrgicas que se retiraron a los diez días, según ha explicado otro médico forense que ha declarado.

EL TELÉFONO Y LA ROPA DEL ACUSADO

En esta penúltima jornada del juicio han declarado también tres agentes de la Guardia Civil.

De ellos, la que realizó un estudio del móvil del acusado ha afirmado que, fruto de las conversaciones mantenidas por éste a través de WhattApp y redes sociales con otras personas, queda "claro" que ese fin de semana hubo en Castro Urdiales varias peleas "en las que intervino".

Otra de las guardias que ha declarado ha confirmado que, como ya expuso en su informe, en el pantalón vaquero y en las zapatillas intervenidas al acusado (por si fueran las que usó el día de los hechos que se enjuician) no se encontraron restos orgánicos de los jóvenes agredidos.

LAS LLAMADAS A EMERGENCIAS

La sesión de este martes ha concluido con la reproducción de los audios que recogen las llamadas que varias personas --incluidos amigos de las víctimas-- realizaron esa noche a los servicios de emergencia alertando de un apuñalamiento en Castro (el correspondiente a los hechos que se enjuician) y pidiendo asistencia sanitaria.

En uno de esos audios, alguien alerta también de que hay una persona con un golpe en la cabeza y señala que además acaba de ver "a otro que le han apuñalado".

Según la defensa, la persona con un golpe en la cabeza sería el propio acusado, que se vio implicado en un altercado esa misma noche según ha relatado algunos testigos, lo que, a juicio de su abogada, le desvincularía del apuñalamiento que se enjuicia y que se habría producido prácticamente a la par.

LA DECLARACIÓN DEL ACUSADO, ESTE MIÉRCOLES

El juicio, que arrancó el pasado martes 17 y que se ha desarrollado en varias sesiones, concluirá este miércoles con la práctica del resto de prueba, con la declaración del acusado --cuya letrada solicitó que declarara en último lugar-- y con los informes de las partes.

En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía consideró que los hechos constituyen un delito de lesiones con instrumento peligroso y otro de homicidio en grado de tentativa, con la concurrencia en ambos casos de la circunstancia agravante de la responsabilidad penal de reincidencia, ya que el acusado había sido condenado en una ocasión anterior por dos delitos de lesiones. Pide para el acusado doce años de prisión.

Además, dado que es de nacionalidad extranjera, solicita que cumpla la pena en España y que una vez acceda al tercer grado sea expulsado del territorio nacional con prohibición de regresar por un tiempo de diez años.

En concepto de responsabilidad civil, la Fiscalía pide que sea condenado al pago de una indemnización para los agredidos de 29.685 euros por las lesiones producidas y las secuelas que padecen, y para el Servicio Cántabro de Salud de 14.260 euros por la asistencia sanitaria prestada a ambos.

La defensa, por su parte, manifestó en su escrito provisional que su defendido no ha cometido esos hechos y que no ha participado en agresión alguna contra los perjudicados.

Argumentó que existen "dudas relevantes sobre la identificación del supuesto autor" y sostuvo que su cliente a esa hora "estuvo interviniendo en otros incidentes, entre los múltiples incidentes que se produjeron esa noche", y que "fue agredido, recibiendo golpes en la cabeza" que le causaron heridas y precisaron puntos de sutura.