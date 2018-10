El fugitivo estaba "agotado y aturdido", iba desarmado y no ofreció resistencia

Actualizado 19/07/2018 13:07:42 CET

Regresaba de madrugada a su casa, supuestamente a por ropa o comida, descendiendo desde los montes de Viorna y Arabedes

SANTANDER, 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

Luciano José Simón Gómez, el hombre de 58 años que se atrincheró en su casa de Turieno (Cantabria) y huyó tras herir a un agente en un tiroteo con la Guardia Civil, se encontraba "agotado" y "aturdido" cuando fue detenido, esta pasada madrugada en el entorno de su vivienda por efectivos de este Cuerpo, a los que no ofreció resistencia.

Fue arrestado pasadas las doce y media de la noche, cuando regresaba, desarmado, a su vivienda, supuestamente a buscar ropa o comida, tras permanecer escondido durante horas en montes "cercanos" a la localidad de Camaleño en la que vivía.

Aunque se está estudiando el itinerario que recorrió en su ausencia, se sabe que volvía al domicilio tras descender por la zona comprendida entre los montes Viorna y Arabedes.

Luciano Simón cayó en la emboscada que le habían preparado cerca del lugar de los hechos los agentes, después de "mitigar" el cordón policial y "relajar" el amplio dispositivo desplegado, en el que llegaron a participar, por tierra y aire, más de un centenar de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de Liébana, del resto de Cantabria y procedentes también de provincias limítrofes y otros puntos de España.

El fugitivo, con amplio historial policial y considerado "extremadamente peligroso", fue arrestado tras permanecer más de 20 horas fugado, y cerca de doce más atrincherado en la vivienda, desde que en la noche del martes se personara en el lugar la Benemérita, que había recibido una llamada previa por una discusión familiar en la que supuestamente uno de sus miembros habría realizado amenazas con arma blanca a otros.

Tras el arresto, fue trasladado a dependencias de la Guardia Civil de San Vicente de la Barquera donde permanece este jueves a la espera de pasar a disposición judicial en las próximas horas, según ha indicado el delegado del Gobierno, Pablo Zuloaga, que ha considerado que la operación --criticada entre otros por el presidente regional, Miguel Ángel Revilla, que tachó en Twitter de "chapuza total" la huída del atrincherado-, ha terminado siendo "un éxito".

El Instituto Armado ha detallado por su parte que Luciano Simón, del que no ha trascendido si estaba o no bajo los efectos de las drogas, decidió salir de la zona boscosa y de matorral en la que se había escondido para volver a su casa, al percatarse de la ausencia de guardias civiles en las inmediaciones, momento en el que fue detenido por efectivos del Grupo de Acción Rápida (GAR) que estaban ocultos en el entorno, en una acción "muy estudiada" y "trabajada", ha valorado Zuloaga.

Además de no portar el arma -larga, tipo escopeta- con la que había efectuado los disparos -y que todavía no ha sido hallada, aunque se trabaja en su localización- no realizó ninguna declaración. Tampoco se había recibido aviso alguno de que hubiera sido visto en el monte mientras estuvo oculto, tal y como ha asegurado el delegado del Gobierno.

HUIDA

En cuanto a la huida de la vivienda, tuvo lugar sobre las cinco de la madrugada, en un momento de "confusión" tras resultar herido un agente. Se cree" que salió por "un ventanuco" y después "se descolgó por unos cables", ha comentado a preguntas de los periodistas el delegado del Gobierno, que ha declinado pronunciarse sobre datos técnicos -como los supuestos 150 disparos que se llegaron a efectuar durante el tiroteo- ante los que ha remitido a la Guardia Civil.

En todo caso, Zuloaga ha aclarado que los mismos se realizaron cuando el agente herido tuvo que ser evacuado, para "proteger" su vida y "asegurar" también la de los compañeros que le estaban sacando del lugar y evitar que fueran alcanzados por tiros de Luciano Simón.

En cuanto a su futuro inminente, ha indicado que la Benmérita trabaja en las diligencias penales y estudia los delitos que se le pueden imputar por estos hechos, desencadenados tras una "bronca familiar" que derivó en una llamada a la Benemérita, tras lo que el vecino de Turieno se atrincheró en su casa y mantuvo un tiroteo con los efectivos personados, uno de los cuales -un guardia civil de la Usecic de Santander de 39 años- resultó herido al recibir un disparo en el pie derecho.

Fue trasladado a la Clínica Mompía, en Santa Cruz de Bezana, donde fue operado anoche y sigue evolucionando "favorablemente" de las lesiones sufridas, como ha ratificado Zuloaga.

CRÍTICAS

Preguntado por las críticas recibidas ante un posible "error" en el operativo, al escapar el hombre de la casa -aislada y rodeada de agentes-, el delegado del Gobierno ha señalado que corresponde a la Guardia Civil analizar la operación y su desarrollo, porque aunque la misma en sí ha acabado con la detención del fugitivo, se sigue trabajando.

Y aunque son los responsables del despliegue quienes tienen que analizar los pasos datos y el trabajo desarrollado, Zuloaga ha considerado que la operación ha sido "un éxito", toda vez que una persona "extremadamente peligrosa" ha sido arrestada y ha pasado a disposición judicial.

Asimismo, sobre el comentario de Revilla en un tuit -que luego borró- en el que tildó de "chapuza" la operación y apuntó que "algo ha fallado" al escabullirse el implicado de la vivienda, el delegado del Gobierno y líder regional del PSOE ha indicado igualmente que es el presidente cántabro y dirigente del PRC quien debe dar las explicaciones oportunas, y ha rechazado realizar más declaraciones sobre las manifestaciones de Revilla.

Entre tanto, desde la Delegación del Gobierno consideran que cuando hay una operación "en marcha" como esta, hay que "apoyar" el trabajo de los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, en este caso unidades de Seguridad Ciudadana, Servicio Cinológico, Greim, Usecic, Gar o helicóptero, entre otros efectivos y medios desplegados.

Y aunque la Guardia Civil deberá estudiar el desarrollo de la llevada a cabo en Liébana, Pablo Zuloaga ha insistido en el "éxito" de la misma, por el arresto de Luciano Simón con el que la comarca vuelve a ser una zona "segura" para los habitantes, senderistas y turistas.