Fundación Botín invierte 16,7 millones en 2025 sus programas sociales, con más de 1,2 millones de beneficiarios

Presentación de la memoria de la Fundación Botín - BELEN DE BENITO

SANTANDER 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Fundación Botín ha invertido 16,7 millones en 2025 sus programas sociales, que beneficiaron a más de 1,2 millones de personas, en un año de crecimiento, consolidación y mayor impacto social en España y América Latina.

Son las principales claves de la Memoria 2025 de la Fundación Botín, que ha presentado este jueves en Santander su director general, Íñigo Sáenz de Miera.

En concreto, la entidad destinó 16.716.901 euros a sus fines fundacionales, entre el Centro Botín y sus áreas de acción social, educación, fortalecimiento institucional, ciencia, desarrollo rural y Observatorio del Agua. Además, ha movilizado 3,1 millones de euros para sus proyectos, gracias a la colaboración con 82 instituciones.

Entre los hitos más destacados del año está la celebración del 15 aniversario de Talento Solidario, programa desde el que la Fundación Botín impulsa la profesionalización, la innovación y el trabajo en red de las organizaciones del tercer sector español. Este encuentro supuso el lanzamiento de la campaña 'Somos Nadie', promovida junto a la Plataforma del Tercer Sector para dar a conocer la labor del sector social español y su contribución al desarrollo del país, que ha llegado a más de un millón de personas.

Durante la celebración también se presentó el estudio 'El tercer sector de acción social en España (2008-2024): desarrollo, impacto y retos a futuro,' que concluye que este ecosistema cuenta actualmente con más de 28.000 ONG activas, 600.000 personas empleadas y más de cuatro millones de voluntarios, y cuya actividad representa ya el 1,2% del PIB español.

Además, refleja que, durante el periodo analizado, el sector creció un 11%, generando un 15% más de empleo e incrementando un 13% sus ingresos, al tiempo que ha reducido en 12 puntos porcentuales su dependencia de la financiación pública.

El aniversario permitió también hacer balance de la trayectoria de Talento Solidario desde su puesta en marcha en 2010 y reconocer el trabajo de las 450 entidades que hoy forman parte de su Red. A lo largo de estos años, la Fundación Botín ha analizado más de 7.400 iniciativas en 28 convocatorias y ha contribuido a generar un ecosistema de colaboración que ha dado lugar a más de 250 empleos, 100 proyectos conjuntos y 2.900 conexiones entre empresas y entidades sociales.

"Aprovechar esta ocasión para seguir fortaleciendo nuestro tercer sector ha sido uno de los principales esfuerzos de 2025", ha señalado Sáenz de Miera.

EDUCACIÓN RESPONSABLE AMPLÍA SU RED EN ESPAÑA Y AMÉRICA LATINA

Diecisiete años después de su puesta en marcha, Educación Responsable continúa ampliando la red de centros que trabajan el desarrollo emocional, social y creativo del alumnado. A cierre de 2025, el programa estaba presente en 970 centros educativos de España y América Latina, impactando en 185.000 estudiantes y 17.300 docentes. Además, más del 83% de los docentes reportan mejoras significativas en las habilidades sociales y emocionales del alumnado, mientras las mediciones indican un incremento del 33% en su creatividad.

Educación Responsable ha seguido creciendo gracias al apoyo de más de 30 instituciones y, en 2025, se ha expandido a nuevos territorios, con formación docente en Argentina y, por primera vez, en las Islas Baleares. También se han reforzado los espacios de encuentro entre centros, con la participación de docentes de Cantabria, Madrid, Chile, Galicia y México.

El año fue también especialmente significativo para el ciclo de conferencias 'La educación que queremos', que celebró su décimo aniversario.

RÉCORD DE POSTULACIONES PARA FORMAR A LOS LÍDERES PÚBLICOS DEL FUTURO

La XVI edición del Programa para el Fortalecimiento de la Función Pública en América Latina volvió a confirmar el interés de los jóvenes latinoamericanos por el servicio público. En 2025 se alcanzó un nuevo récord de postulaciones, con 17.800 candidaturas procedentes de más de 900 universidades de 21 países diferentes.

La Red Alumni reúne a 538 miembros, de los que más del 60% desarrolla su labor profesional en el sector público, con presencia en gobiernos, organismos internacionales y representación diplomática. En 2025, esta Red dio un nuevo paso con la puesta en marcha de siete programas regionales en Guatemala, Colombia, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay.

LAS EMPRESAS IMPULSADAS POR MIND THE GAP MOVILIZAN MÁS DE 13 MILLONEs

En el área de Ciencia, destaca la presentación del I Informe sobre emprendimiento científico en salud en España, que analiza las empresas surgidas en el entorno académico público desde 2001 y que incorpora indicadores de referencia para inversores y agentes de innovación.

A ello se suma la evolución de Mind the Gap, el programa de inversión de impacto creado para acompañar proyectos biotecnológicos nacidos en el ámbito académico, que cuenta con nueve compañías en cartera que en 2025 movilizaron 14 millones de euros de financiación y mantuvieron 125 empleos de calidad. Desde su creación, el programa ha invertido 6,9 millones de euros en proyectos que posteriormente han obtenido 43,8 millones en ayudas públicas y 29,6 millones en capital privado.

En conjunto, por cada euro invertido por Mind the Gap se han movilizado otros 10,6.

Además, cerca de 2.200 pacientes han participado en ensayos clínicos de productos sanitarios en desarrollo. Destacan dos hitos: que la Fundación Botín ingresará 263.340 euros procedentes de proyectos de transferencia de conocimiento y emprendimiento científico, y que la Fundación apoya desde hace más de 25 años al grupo de investigación del Doctor Juan Bueren (CIEMAT-CIBER-FJD) que ahora ha logrado que la FDA apruebe la primera terapia génica basada en ciencia española para una enfermedad rara (LAD-I), un tratamiento que ha curado a todos los pacientes tratados en los ensayos clínicos.

40 PROYECTOS DE EMPRENDIMIENTO EN EL MEDIO RURAL

El área de Desarrollo Rural cuenta con 40 proyectos de emprendimiento rural activos. Durante 2025, el Programa de Apoyo a Emprendedores acompañó 14 proyectos en la Comarca Natural de la Serranía de Ronda (Málaga) y el Valle de Valderredible. A ello se suma la octava edición de Nansaemprende, que contó con 19 iniciativas inscritas.

Las actividades impulsadas desde el área de Desarrollo Rural en su conjunto contribuyen a generar una facturación anual de 6,3 millones de euros.

En 2025 concluyó la primera edición del programa Talento Rural Joven y comenzó la segunda, con la participación de diez jóvenes del medio rural cántabro.

Por otro lado, la XI edición de los Premios a la Gestión Sostenible del Agua recibió 60 candidaturas procedentes de diez países, y elevó a 43 el número de iniciativas reconocidas desde la creación de estos galardones.

A esta labor se suma WalkingRivers, una iniciativa internacional impulsada junto al Centro Ibérico de Restauración Fluvial y Wetlands International Europe que, en su última edición, ha congregado a más de 4.000 personas caminando 111 ríos de 26 países y cinco continentes para promover el conocimiento y la conservación de los ecosistemas fluviales.

MÁS VISITANTES CONSOLIDAN EL CRECIMIENTO DEL CENTRO BOTÍN

El Centro Botín cerró el año con 184.727 visitantes, un 4,5% más que el año anterior, consolidando su posición como uno de los principales referentes culturales del norte de España. De ellos, 142.582 acudieron a las exposiciones y 42.145 participaron en las casi 800 actividades culturales, artísticas y formativas programadas a lo largo del año, que alcanzaron una satisfacción media de 4,75 sobre 5 y una ocupación del 91,1%.

Durante 2025, se incorporaron 864 nuevos Amigos, hasta alcanzar un total de 3.006 miembros, y se emitieron una media de 14 pases permanentes al día, elevando a 162.820 el número de ciudadanos de Santander y Cantabria que pueden acceder gratuita e ilimitadamente a las exposiciones.