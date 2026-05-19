Fuster (Vox) asegura que el apoyo al PP en Andalucía "nunca será gratuito" y que sus votos "no están en venta"

Archivo - La diputada de Vox en el Parlament María García Fuster - EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER 19 May. (EUROPA PRESS) -

La portavoz nacional de Sanidad de Vox, María Fuster, ha afirmado este martes en Santander que el apoyo de su partido "nunca será gratuito" y que los votos de Vox "no están en venta", en relación al posible acuerdo de gobierno en Andalucía, donde, tras las elecciones autonómicas de este domingo, el PP ha perdido la mayoría absoluta y necesitaría de un pacto para revalidar el gobierno liderado por Juanma Moreno.

En este sentido, a preguntas de los periodistas, Fuster ha asegurado que Vox "por supuesto que ponemos todo lo que está en nuestra mano para que haya un pacto de gobierno".

Sin embargo, ha recalcado que los "pactos, propuestas e ideario" de su formación "no están en venta" porque los andaluces "han votado cambio, sentido común y prioridad nacional".

El PP de Juanma Moreno ha vuelto a ganar las elecciones de Andalucía, pero se ha quedado a dos escaños de la mayoría absoluta --55 diputados-- al perder cinco parlamentarios, por lo que necesita negociar con Vox.

La también diputada en el Parlamento de Cataluña ha realizado estas declaraciones a las puertas del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, con motivo de su visita a los centros sanitarios cántabros por la cuarta semana de huelga médica convocada a nivel nacional contra el Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud.