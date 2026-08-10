La Gala del Folclore bate su récord solidario con 8.500 euros recaudados para ASPACE

Entrega recaudación Gala Folclore a ASPACE - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Gala del Folclore Cántabro ha alcanzado este año una recaudación récord de 8.500 euros, que se destinarán a ASPACE, asociación que apoya a personas con parálisis y daño cerebral.

La recaudación de 2026 supone 2.050 euros más respecto a 2025, cuando se obtuvieron 6.450 euros, lo que representa una subida del 31,8 por ciento.

El incremento es más significativo si se compara con 2024, cuando se lograron 5.330 euros: así, en apenas dos años, la cantidad ha aumentado en 3.170 euros, casi un 60 por ciento (59,5%).

Con el montante obtenido este ejercicio se consolida la vertiente solidaria de una cita que combina la promoción y defensa de las tradiciones regionales con el apoyo a entidades sociales.

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha destacado el "extraordinario" resultado de la edición de 2026, celebrada el pasado 10 de junio, y ha agradecido la respuesta de los ciudadanos que, con su asistencia y colaboración, han permitido alcanzar la mayor recaudación conseguida hasta ahora por la gala.

"Los santanderinos han vuelto a demostrar su solidaridad y su capacidad para responder cuando se trata de ayudar a quienes más lo necesitan. Alcanzar los 8.500 euros supone un magnífico resultado y, sobre todo, una importante ayuda para ASPACE y para la labor que desarrolla cada día", ha afirmado, para enfatizar que se trata de "una de las grandes citas culturales y solidarias de la ciudad".

"Este evento demuestra que nuestras tradiciones están plenamente vivas y que, además, pueden convertirse en una extraordinaria herramienta de solidaridad. Es una cita que nos permite disfrutar de nuestra música, nuestras raíces y nuestra identidad y, al mismo tiempo, contribuir a una causa social", ha abundado.

FOLCLORE Y SOLIDARIDAD.

La alcaldesa ha aprovechado para reafirmar el compromiso del Ayuntamiento con la conservación, difusión y promoción del folclore cántabro y con el trabajo que realizan los solistas, coros, agrupaciones y entidades que mantienen vivo este patrimonio cultural.

Asimismo, ha felicitado a la Asociación Cultural Proa, organizadora de la gala, por el éxito alcanzado y por mantener desde hace más de una década el carácter benéfico de esta cita.

Desde 2011, la organización propone una entidad beneficiaria a la que se destina la recaudación de cada edición, en colaboración con los patrocinadores.

A lo largo de estos años se han beneficiado de esta iniciativa organizaciones como Cáritas, Amica, Nuevo Futuro, el Banco de Alimentos, la Asociación de Ucranianos, CanELA, la Fundación Obra San Martín o la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

Sobre la beneficiaria de este año, ASPACE, Igual ha reconocido el trabajo que desarrolla en favor de las personas con parálisis cerebral y discapacidades afines y de sus familias.