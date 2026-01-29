Los ganaderos se enfrentan a Casares en la Delegación y le llevan un ternero muerto: "Eres culpable de esto"

Fogata a las puertas de la Delegación del Gobierno durante la tractorada en Santander - Juanma Serrano - Europa Press

SANTANDER, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los ganaderos que han participado en la tractorada de este jueves en Santander han mantenido un tenso encuentro con el delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, a su llegada a la sede de la institución que encabeza, donde han introducido el cadaver de un ternero atacado por el lobo.

Tras protestar primero en el Parlamento regional, en la calle Alta --donde ya se habían producido momentos de tensión--, centenares de personas a pie y en tractor se han desplazado a la céntrica Delegación del Gobierno en Calvo Sotelo, donde tras llegar con pancartas y cencerros ha surgido un enfrentamiento con la Policía porque los agentes no dejaban subir a la acera uno de los tractores --que llevaba una pancarta y el muñeco de un lobo colgado con una soga--. Finalmente lo han hecho, lo que ha caldeado el ambiente y ha provocado insultos y empujones.

Seguidamente, los ganaderos se han agrupado a las puertas de la Delegación y Casares ha bajado a su encuentro para dirigirse a ellos con un megáfono. Entre silbidos e insultos, ha reconocido que son un sector "esencial" en Cantabria, en España y en toda Europa y que muchas de sus reivindicaciones son "justas", por lo que ha mostrado su voluntad de "escucharlas" y trasladarlas al Ministerio de Agricultura.

"Esta casa va a estar siempre abierta. Las veces que os manifestéis os vamos a recibir", les ha dicho, si bien ha advertido que "no es fácil" cumplir algunas de sus peticiones y que no todas dependen de España, sino de la política europea

Pese a su intento conciliador, varios ganaderos han cargado el cadáver de un ternero atacado por el lobo y le han depositado a los pies del delegado --justo a la entrada del edificio, pero ya en el interior--, quien, no obstante, ha conversado durante más de media hora en ese lugar con representantes del sector, observado desde el exterior por los manifestantes y con el animal en el suelo.

"Este es el día a día del ganadero" o "tú eres culpable de esto" son algunos de los reproches que se han podido escuchar entre la multitud, con un ambiente bastante caldeado al inicio de la conversación.

"LA TORMENTA PERFECTA"

Los representantes de estos profesionales, en su cara a cara con Casares, le han insistido en que el campo está sufriendo "la tormenta perfecta", en un contexto de recortes en la Política Agraria Común (PAC), ataques de lobo, enfermedades en el ganado y el acuerdo con Mercosur.

"Hay que oír más al sector y menos a los ecologistas". "No queremos dinero, queremos a los animales vivos", le han recalcado, al tiempo que han pedido más extracciones de lobo y que lleve estos asuntos al Congreso de los Diputados.

"El ministro nos está ninguneando", se han quejado, advirtiendo que si no se atienden sus reivindicaciones "esto solo es el principio" y que puede que en el futuro no acudan "con tan buenas formas", mientras que el delegado ha respondido que "esto no se soluciona de un día para otro".

Los ganaderos han pedido insistentemente a Casares que les dejara alargar la marcha hasta la sede del Gobierno regional, en Peña Herbosa, para terminar la jornada habiendo tocado "todos los palos": Ejecutivo, Delegación y Parlamento. Pero éste les ha recalcado que debían hacerlo "de forma ordenada" y solicitarlo previamente. "Cualquier día que queráis venir, lo aceptamos".

Tras el encuentro, los ganaderos han quemado paja y madera a las puertas de la sede de Calvo Sotelo y el delegado, por su parte, ha atendido a los medios para trasladar que su papel es "estar en los momentos buenos y en los malos", y en este caso "escuchar al sector".

"Voy a hacer lo posible por trasladar todas las reivindaciones que son justas. Cuando un ganadero pide que no se recorte la PAC, es una reivindicación justa que tenemos que hacer llegar a Madrid. Hoy es un día difícil para nosotros, pero sobre todo es difícil para ellos", ha afirmado, añadiendo que "vamos a hacer todo lo posible" para solucionar las peticiones que hoy se hacen en toda España.