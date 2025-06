Garamendi critica el "monólogo" de Díaz para adoptar medidas: "ya no le vale ni el diálogo ni el Parlamento"

SANTANDER 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, ha criticado el "monólogo" de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, a quien cree que "ya no le vale ni el diálogo social, ni el diálogo tripartito, ni el Parlamento" para adoptar medidas.

Garamendi se ha pronunciado así este viernes en Santander a preguntas de la prensa sobre el anuncio de Díaz de que reformará vía Real Decreto el registro horario en las empresas aunque no salga adelante la reducción de la jornada laboral en el Congreso.

Y es que la ministra considera que la razón fundamental de la oposición empresarial a la rebaja de la jornada laboral a 37,5 horas semanales se debe a que el proyecto de ley incluye el endurecimiento del registro de las horas de trabajo de cada empleado.

"Ya no sé qué decir. Dice que somos malísimos", ha señalado Garamendi, para quien esta forma de proceder de la ministra de Trabajo evidencia que "ya no le vale el diálogo social" pese a que es la "mejor infraestructura de un país" para alcanzar acuerdos en materia laboral.

De hecho, ha reivindicado que España lleva "50 años" trabajando en ese diálogo social y "ha dado muchos frutos", e incluso, en el marco del mismo, se han alcanzado acuerdos en los últimos años ya con Yolanda Díaz al frente de Trabajo, como el acuerdo nacional de convenios, ha dicho.

En este punto, ha lamentado que ahora "los sindicatos se saltan ese acuerdo" porque "van al tran tran de lo que dice el Ministerio". "Por tanto, el diálogo social ya no vale", ha apostillado.

Pero ha lamentado que tampoco le vale ya al departamento de Díaz el diálogo tripartito (CEOE, CCOO y UGT) ni el Congreso de los Diputados, donde es probable que no salga adelante el proyecto de ley, y, por ello, ha pasado a "esto lo tomas o lo tomas". "No es diálogo, es monólogo", ha apostillado.

Garamendi ha reiterado que CEOE no dice que "no se reduzcan las horas" de la jornada laboral sino que la cuestión se aborde "en las mesas de negociación", en estos momentos "4.500 abiertas en España", así como que se tengan en cuenta de las características específicas de los sectores porque son "diferentes" los pequeños de los grandes.

"El 25% de los convenios ya tiene menos de 37 horas y media, esa es la realidad", ha insistido el presidente de la patronal, que ha recordado que el coste estimado por CEOE de la reducción de jornada que promueve Díaz sería de 23.500 millones de euros para los empresarios.

Garamendi ha lamentado que Díaz, al ver que es probable que su proyecto de ley no salga adelante en la Cámara Baja, haya adoptado la postura de "ahora lo voy a hacer yo" por la vía del Real Decreto, y además lo anuncie "culpando a las empresas, culpando a los empresarios y culpando a los autónomos".

"No lo entiendo. No le vale el diálogo social, ni el tripartito, ni el Parlamento, y ahora va a la siguiente. Pues vamos a ver lo qué es, pero nosotros no lo compartiremos y las formas tampoco", ha manifestado el presidente de CEOE.