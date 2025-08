Gema Igual (PP): "El error en mi currículum fue hace ocho años y después los santanderinos me han elegido dos veces"

SANTANDER 1 Ago. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual (PP), ha señalado que el "error" en su currículum fue hace ocho años y tras ello se ha "presentado a dos elecciones" en las que "los santanderinos me han elegido".

Igual se ha pronunciado así este viernes a preguntas de la prensa después de que el PSOE, a través de Juventudes Socialistas, haya pedido su dimisión por haber "falseado su currículum más de una década", una petición que se enmarca en las últimas dimisiones de cargos políticos tras constatarse que no tienen las titulaciones que incluyen en sus currículums.

Como ya dijo hace ocho años, en 2017, la regidora ha explicado que "jamás" ha mentido en su currículum sino en que "en la revisión de una página web" su equipo detectó "un error" --se indicaba que era diplomada en Magisterio cuando no había acabado la titulación-- y "se subsanó".

"Hace ocho años a mí nadie me recrimina que haya mentido, sino que en una revisión de una página web lo que hay es un error y se subsana", ha insistido en declaraciones a las prensa.

Para justificar que aquello era "un error y que jamás he mentido", desde el equipo de Igual se remitió a los medios de comunicación dos entrevistas, una escrita y otra de televisión, en las que hablaba de sus estudios en Magisterio, que no titulación.

"Con lo cual, jamás he mentido y efectivamente había un error en el currículum que se subsanó, no a petición de nadie, sino cuando nosotros nos dimos cuenta", ha apostillado.

Además de que ya han pasado ocho años, Igual ha replicado al PSOE que, desde entonces, "me he presentado a dos elecciones y los santanderinos me han elegido y han querido que la alcaldesa de Santander sea yo".

"Todos los días intento hacerlo lo mejor posible y lo que no vamos a hacer, o lo que no debemos de admitir, es que se comparen casos que son totalmente diferentes o se desentierren cosas de hace ocho años", ha dicho Igual, que ha reiterado que "nunca mentí" y entonces ya sacó "pruebas de que no había mentido nunca".