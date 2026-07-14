Gobierno y AMETIC refuerzan su colaboración para impulsar el sector TIC en el marco de la Agenda Digital de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria y la Asociación Multisectorial de Empresas de Tecnologías de la Información, Comunicaciones y Electrónica (AMETIC) se han comprometido a reforzar su colaboración para impulsar, en el marco de la I Agenda Digital de Cantabria, el sector de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en Cantabria.

Asimismo, han acordar colaborar de manera conjunta en la celebración de el 40º 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', que se celebrará del 31 de agosto al 2 de septiembre dentro de los cursos de verano de la UIMP, con el apoyo del Gobierno de Cantabria, y que reunirá a líderes del ecosistema digital (administraciones públicas, empresas, academia, centros tecnológicos, asociaciones, colegios profesionales y representantes sociales) para abordar el reto de equilibrar el desarrollo tecnológico con el bienestar de las personas, impulsando un crecimiento sostenible e inclusivo.

Así lo han acordado el consejero del ramo, Eduardo Arasti, y el presidente de AMETIC, Francisco Hortigüela, durante el encuentro que ambos han mantenido en la sede de la Consejería para analizar posibles vías de colaboración entre ambas entidades con el fin de impulsar el papel de la tecnología en el desarrollo económico y social de la región, ha informado el Gobierno.

Arasti y Hortigüela han coincidido en destacar la importancia de establecer alianzas y activar inversiones con proyectos que aporten valor añadido al crecimiento económico autonómico, como los 88 proyectos que contempla la I Agenda Digital de Cantabria para trasladar el centro de gravedad del tejido productivo hacia los sectores con mayor valor añadido, aprovechando la digitalización de la economía.

Han mencionado el programa de formación en competencias digitales 'Cantabria Tech Talent', en colaboración con UNIR, para formar especialistas en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), y el Programa de Hibridación, que impulsa la formación en competencias digitales de los estudiantes de la UC y favorece su empleabilidad.

Respecto al 'Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones', Arasti y Hortigüela han confiado en que este evento sirva para reflexionar sobre el papel de la tecnología en el desarrollo económico y social del país.

"La digitalización se ha convertido en el principal motor de competitividad, crecimiento, liderazgo estratégico y cohesión social en un entorno geopolítico cada vez más complejo, donde España lidera la transformación digital en Europa", ha destacado Arasti, quien ha apostado por mantener ese liderazgo basado en la innovación, el talento y la adopción de la digitalización en base a la colaboración "fructífera" entre las administraciones públicas y todos los sectores productivos.

Por su parte, el presidente de AMETIC ha agradecido el apoyo del Gobierno de Cantabria para organizar una edición más de un encuentro que se ha consolidado como "un espacio clave" para generar alianzas y activar inversiones que permitan proyectar el liderazgo digital de España.

Hortigüela ha avanzado que, entre los 110 ponentes con los que contará el evento, clausurará el encuentro la presidenta de Cantabria, María José Saínz de Buruaga, y el propio consejero de Industria, Eduardo Arasti participará en una de las conferencias.

También está prevista la participación de los ministros para la Transformación Digital y la Función Pública, Óscar López, y de Industria y Turismo, Jordi Hereu; varios secretarios de Estado, y la alcaldesa de Santander, Gema Igual.

En la reunión entre el consejero y el presidente de AMETIC también han participado el director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, y el director general de AMETIC, Celestino García.