El Gobierno analiza la viabilidad de recurrir ante el Supremo la sentencia sobre el puerto deportivo de San Vicente

"Acata" pero "no comparte" el fallo de la Sala, que, además, no fue unánime ya que hubo un voto particular

SANTANDER, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria está analizando la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) que anula el proyecto del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera.

Así lo ha señalado el consejero de Obras Públicas, Ordenación del Territorio y Urbanismo, José Luis Gochicoa, en el Foro Ser Cantabria, donde hoy ha sido el protagonista con una ponencia monográfica sobre la nueva Ley del Suelo que se aprobará esta tarde en el Parlamento pero en la que sí se ha colado este asunto de actualidad a través de las preguntas de los asistentes.

Al respecto, el consejero ha señalado que el Gobierno aún tiene unas semanas para recurrir y se está examinando si concurren los "requisitos" que permitirían que el recurso de casación fuera admitido.

Respecto a la sentencia, el consejero ha indicado que el Gobierno "acata" la sentencia, aunque "no la comparte".

En dicha sentencia, el TSJC anula la resolución por la que en enero de 2019 se aprobó el proyecto del nuevo puerto deportivo de San Vicente de la Barquera, al considerar acreditado que su construcción causa perjuicios en la integridad del Lugar de Interés Comunitario (LIC) de las Rías Occidentales y Dunas de Oyambre y en la Zona de Especial Conservación (ZEC) del mismo nombre.

De esta forma, la Sala estimó el recurso presentado por Ecologistas en Acción, por el que se paralizó cautelarmente el proyecto en febrero de 2020.

Sin embargo, Gochicoa ha señalado que los tres jueces de la Sala no se han puesto de acuerdo sobre el fallo ya que ha habido un voto particular, el de la magistrada Esther Castanedo, quien consideraba que la prueba pericial practicada no ha sido suficiente para llegar a la conclusión a la que se llega.

Y es que Gochicoa "no entiende" que a la hora de valorar el informe realizado por el Instituto de Hidráulica, un centro reconocido a nivel internacional, se dé preferencia a la opinión que sobre el mismo da "un biólogo sin experiencia, ni conocimientos sobre esa materia" poniendo en cuestión dicho estudio o que éste sea o no completo.

"Si contamos con los mejores especialistas de Europa (en el IH) para hacer un trabajo concreto, que cualquier persona lo pueda poner en contra, además si ningún tipo de informe, ni de prueba ni de nada por el estilo, simplemente con la aseveración de un párrafo, diciendo 'yo creo que aquí no han estudiado todo'...", ha señalado.