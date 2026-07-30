El Gobierno aprueba el Plan Rector del Parque de Picos de Europa en territorio de Cantabria

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SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado este jueves el decreto que regula el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG) del Parque Nacional de los Picos de Europa en el ámbito territorial de Cantabria.

Este trámite da cumplimiento a un compromiso asumido por los consejeros de Cantabria, Asturias y Castilla y León de dotar a este espacio protegido de un instrumento básico e imprescindible de planificación y gestión -del que carece desde que en 2005 fuera anulado por el Tribunal Supremo- y, con ello, regular los usos y actividades en un parque tan complejo como Picos de Europa, que es el único de España con habitantes en su interior, ha informado el Ejecutivo regional.

El PRUG, consensuado por los gobiernos de las tres comunidades autónomas, establece los objetivos de planificación, los criterios de gestión y la zonificación del espacio protegido, así como la relación de actividades incompatibles y compatibles y las condiciones bajo las que pueden desarrollarse éstas.

Además, se recogen las directrices para la elaboración de los programas sectoriales destinados a proteger y conservar los valores naturales y culturales del Parque y para lograr los objetivos en materia de conservación, uso público, desarrollo socioeconómico, investigación y educación ambiental, junto con la estimación económica de las inversiones correspondientes.

El documento fija, asimismo, los criterios de colaboración con otras administraciones públicas e instituciones, los indicadores a utilizar para evaluar el estado de conservación y el marco para la integración de los titulares de derechos y de los residentes locales en las actividades asociadas a la gestión del Parque Nacional.

En la elaboración del PRUG se han tenido en cuenta la existencia de otras figuras de protección tales como la Red Natura 2000 y la consideración internacional como Reserva de la Biosfera, que coinciden, total o parcialmente, con el ámbito territorial del Parque Nacional, integrando su regulación y haciendo del PRUG el instrumento de gestión integrada de todas las figuras de protección que se superponen en este rincón único de la geografía española.

También en el ámbito de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación se ha autorizado la celebración de un convenio con la Asociación Frisona de Cantabria (AFCA) para la concesión de varias subvenciones nominativas por un total de 510.000 euros.

En el área de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, el Consejo de Gobierno ha autorizado la convocatoria para 2026 de las subvenciones correspondientes al Programa Experiencial de Empleo y Formación de Carácter General, con un presupuesto de 10,1 millones de euros, y las destinadas al desarrollo del programa de formación, dentro de la oferta formativa del Servicio Cántabro de Empleo para personas demandantes de servicios de empleo ocupadas, por importe de tres millones.

La duración de estos proyectos no podrá ser inferior a seis meses ni superior a 12 y los destinatarios deberán ser desempleados, inscritos como demandantes de empleo y servicios en el Servicio Cántabro de Empleo, que cumplan los requisitos para formalizar un contrato de formación en alternancia.

Tendrán prioridad de acceso los trabajadores desempleados de larga duración, los mayores de 45 años, los jóvenes sin formación y las personas gitanas.

En cuanto a la convocatoria de subvenciones para personas demandantes de servicios de empleo ocupadas, será objeto de financiación la impartición de las especialidades formativas de uso general y las dirigidas a personas trabajadoras ocupadas pertenecientes al Catálogo de Especialidades Formativas.

En Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa se ha aprobado la instrucción por la que se reserva al menos el 10% de determinados contratos públicos para los centros especiales de empleo y las empresas de inserción.

La medida persigue que la contratación pública se convierta en un instrumento para generar nuevas oportunidades laborales para las personas con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo, como es el caso de las personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social.

Además se ha autorizado una subvención nominativa de 120.000 euros para la Casa de Cantabria en Madrid, destinada a la realización de actuaciones de mantenimiento y mejoras en su sede.

Dentro de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, el Consejo de Gobierno se ha dado por enterado de la resolución del consejero, Roberto Media, de 27 de julio de 2026, por la que se declaró de emergencia la retirada del banco de algas y la limpieza de los arenales del municipio de Noja, con un presupuesto aproximado de 700.000 euros.

Finalmente, y entre otros acuerdos, en Salud, se ha aprobado la celebración de un nuevo contrato de suministro de vacunas de la gripe estacional para la campaña 2026-2027, con un coste de 1,2 millones de euros.