El Gobierno asegura que "escuchará" a los críticos con el PSIR OLUCAS Surf Center

Archivo - Infografía piscina olas de surf prevista en Villaverde de Pontones.- Archivo - OLUCAS SURF CENTER - Archivo

SANTANDER 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Hacienda, Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Luis Ángel Agüeros, ha asegurado que el Gobierno de Cantabria (PP) "escuchará" a los críticos con el Proyecto Singular de Interés Regional (PSIR) OLUCAS Surf Center, que contempla la construcción de un complejo turístico y deportivo de olas artificiales en la localidad de Villaverde de Pontones.

Así lo ha manifestado Agüeros este viernes a preguntas de la prensa durante la presentación de los Presupuestos de Cantabria para 2027, en las que ha querido ser "prudente" y no opinar de "un tema de un compañero de otra consejería", pero ha afirmado que "este Gobierno escucha".

Según ha señalado el titular de Economía, en los dos casos que le ha "tocado de cerca", los PSIR de Laredo y 'Bosques de Santander' del barrio de Rucandial, "se les escuchó".

En el caso del Polígono Industrial de Laredo, el Gobierno cántabro, a través de la empresa pública SICAN, presentó una nueva propuesta del PSIR, con una reducción del 65 por ciento de su suelo respecto a la anterior propuesta un 77% menos de viviendas afectadas (de 47 a 11).

Y en cuanto a 'Bosques de Santander', la nueva redacción del PSIR ha pasado de las 29 viviendas afectadas originalmente a 6, después de que la presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, pidiera a la promotora Real de Piasca una nueva delimitación del proyecto para "minimizar al máximo" el impacto del proyecto.

"A mí tampoco me gustaría que me vinieran a tirar mi casa. Pues se les escuchó. Y aquí, lo mismo, se les escuchará, pero no quiero hacer un pronunciamiento específico porque corresponde a otra parcela de otro compañero", ha trasladado.

El consejero ha hecho estas declaraciones después de que la Asociación de Afectados por el PSIR OLUCAS Surf Center haya "convencido" al Ayuntamiento de Ribamontán al Monte y a la Junta Vecinal para que se opongan formalmente a esta iniciativa privada que contempla la creación de un complejo turístico de olas artificiales que el Gobierno de Cantabria está impulsando en esta localidad.

Asimismo, está prevista una movilización contra el PSIR OLUCAS este sábado, 31 de octubre, a las 12.00 horas, convocada por Cantabristas y a la que se ha sumado ARCA y Ecologistas en Acción, entre otros.