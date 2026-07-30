Gobierno y Asociación de Periodistas renuevan su convenio de colaboración para impulsar la formación de profesionales

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia junto a Dolores Gallardo y Almudena Ruiz, presidenta y vicepresidenta, respectivamente, de la APC - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER 30 Jul. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, y la presidenta de la Asociación de Periodistas de Cantabria (APC), Dolores Gallardo, han firmado el convenio de colaboración para la organización de cursos, talleres, jornadas y conferencias, con el objetivo de impulsar la formación de los profesionales que trabajan en la comunidad autónoma.

Mediante este acuerdo, el Ejecutivo regional financiará con 20.000 euros la organización de las distintas acciones formativas propuestas por la APC, que buscan favorecer el desarrollo profesional de los periodistas y facilitar, al mismo tiempo, su inserción en el mercado laboral.

La titular de Presidencia ha puesto en valor la importancia de esta subvención para fortalecer el ejercicio periodístico en Cantabria, ya que "refuerza nuestro compromiso firme con la libertad de información, la transparencia institucional y el trabajo fundamental que desempeñan los profesionales de la comunicación en nuestra comunidad autónoma.".

A ello ha añadido que trabajar de la mano de la Asociación de Periodistas de Cantabria permite al Ejecutivo "seguir garantizando el derecho a una información veraz, rigurosa y de calidad para todos los ciudadanos", así como hacer frente a retos profesionales como la transformación digital y el uso de la inteligencia artificial.

"Queremos que nuestros profesionales cuenten con la mejor formación posible, la más actualizada; por ello este convenio con la APC cuenta con todo el apoyo del Gobierno", ha enfatizado la consejera.

Por su parte, la presidenta de la APC ha agradecido al Gobierno el apoyo que ofrece a la organización profesional y ha puesto de manifiesto el reto de los profesionales en la actualidad. Por ello, desde la asociación profesional se trata de ofrecer una oferta formativa "que mejore las posibilidades laborales y la empleabilidad de los periodistas, porque la profesión requiere de una continua formación y actualización, siempre imprescindible para mantener la necesaria calidad periodística", ha señalado.

BALANCE 2025

A través de esta colaboración del Gobierno cántabro, la asociación desarrolló el pasado año distintas acciones formativas en las que participaron cerca de 200 periodistas de la región.

En total, se organizaron doce talleres presenciales sobre Inteligencia artificial para periodistas, ChatGPT, Tratamiento informativo del suicidio, Copywriting, Educación y planificación financiera, Comunicación y lenguaje inclusivo, Creación de newsletters, Memes y sátira, Cómo trabajar con influencers para una campaña de comunicación, Narrativas visuales para redes sociales, Desinformación y herramientas de verificación y Periodismo de datos.

Además, en virtud de este convenio, se han financiado varios encuentros con otros profesionales y expertos, así como clases de conversación en inglés y becas para la asistencia a congresos de periodismo.

En lo que va de año, la Asociación de Periodistas de Cantabria ha organizado cinco talleres presenciales, un encuentro con periodista destacado y una jornada especifica sobre IA, que tuvo lugar en el Centro de Iniciativas Empresariales de Santander (CIE) y que abordó temas de interés para este colectivo en la actualidad. Tras la obligada parada estival, la APC proseguirá con su calendario formativo.