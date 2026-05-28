El Gobierno de Cantabria aprueba el proyecto de ley de creación del Consejo LGTBI y espera el "máximo consenso"

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SANTANDER, 28 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha aprobado este jueves, en su reunión semanal, el proyecto de ley para la creación del Consejo LGTBI en la comunidad autónoma, un órgano de participación que servirá para "institucionalizar el diálogo permanente" entre la Administración y la sociedad civil en todo aquello que afecta a los derechos y a la igualdad de este colectivo.

Así lo ha anunciado, en declaraciones a los medios de comunicación, la consejera de Inclusión Social e Iguldad, Begoña Gómez del Río, que espera que la futura norma que ahora va a iniciar su tramitación parlamentaria logre "el mayor consenso posible" ya que "estamos hablando de derechos, de igualdad y de convivencia".

Además, el Ejecutivo regional ya trabaja de forma paralela en la normativa que regulará ya, de una forma más específica, el funcionamiento, la composición y las funciones de este órgano.

UN PROYECTO DE LEY QUE LLEGA CON TRES AÑOS Y MEDIO DE RETRASO

Según ha indicado, la aprobación de este proyecto de ley supone cumplir un "mandato legal que estaba pendiente" y dar un "paso necesario" para completar el desarrollo efectivo de la Ley de Cantabria de Garantía de Derechos de las Personas Lesbianas, Gays, Trans, Bisexuales e Intersexuales, en vigor desde diciembre de 2020.

Y es que esta ley autonómica de derechos de las personas LGTBI ya preveía la creación de este instrumento de participación y consulta.

De hecho, llega con aproximadamente tres años y medio de retraso. Y es que, según ha indicado Gómez del Río, la ley LGTBI de Cantabria establecía que el proyecto de ley de creación del Consejo se debía remitir al Parlamento en un plazo máximo de dos años desde la entrada en vigor de la norma, lo que quiere decir que debía haber llegado a la Cámara no después de diciembre de 2022, aún con el anterior Ejecutivo PRC-PSOE.

Al respecto, la consejera ha indicado que cuando el PP llegó al Gobierno regional se encontró "algunas inacciones", entre ellas la relativa a este proyecto de ley, sobre el que se puso "manos a la obra".

El Consejo LGTBI funcionará como un órgano colegiado de participación, de representación y de consulta en materia de igualdad y de no discriminación por orientación sexual e identidad o expresión de género.

FUNCIONES DEL CONSEJO

Entre sus funciones estará mejorar las políticas públicas y permitirá canalizar la participación del colectivo LGTBI en las decisiones públicas, asesorar a la Administración, formular propuestas y recomendaciones y también evaluar el impacto de las medidas que se adopten.

Entre sus competencias, el Consejo LGTBI podrá realizar estudios y análisis sobre la situación del colectivo en Cantabria; impulsar propuestas de mejora y promover el enfoque de igualdad y derechos que esté presente de forma transversal en las políticas públicas.

"Estamos hablando, por tanto, de una herramienta útil, real y práctica; una herramienta de escucha, de participación y de enriquecimiento de las políticas públicas", ha subrayado Gómez de Río.

La consejera ha destacado que esta norma del Consejo LGTBI ha seguido un "procedimiento abierto, transparente y participativo" ya que ha sido sometido a consulta, audiencia e información pública.

Según ha detallado, en este proceso solo hubo una alegación, dirigida a respaldar la creación y regulación del Consejo.

Gómez del Río ha indicado que los datos disponibles justifican "la necesidad" de que exista este instrumento de participación.

"Aunque realmente no existen estadísticas oficiales completas sobre la población LGTBI en Cantabria, las estimaciones teniendo en cuenta los estudios del CIS, del INE y del Ministerio de Igualdad muestran una presencia significativa del colectivo en Cantabria", ha dicho Gómez del Río.

Además, ha apuntado que datos como que en 2024, casi la mitad de los delitos de odio registrados en Cantabria estuvieron relacionados con la orientación sexual, muestran que "todavía queda camino por recorrer y precisamente por eso son necesarios instrumentos estables que permitan mejorar el conocimiento, la participación y la eficacia de las políticas públicas".

PROPOSICIÓN DE LEY DE PATRIMONIO CULTURAL DE CANTABRIA

Además, en su reunión semanal, el Ejecutivo ha tomado conocimiento de la proposición de ley de Patrimonio Cultural de Cantabria presentada por PP y PRC, una reforma integral del marco normativo vigente tras más de dos décadas de aplicación y que incorpora una "visión actualizada del patrimonio".

La iniciativa introduce nuevas categorías de protección, refuerza la coordinación entre administraciones y apuesta por la digitalización, la participación ciudadana y la gestión sostenible como ejes fundamentales para la conservación y puesta en valor del patrimonio regional.

La propuesta incorpora una concepción más amplia del patrimonio cultural que abarca no solo los bienes materiales, sino también el patrimonio inmaterial, digital, industrial y paisajístico. De este modo, se pretende garantizar una protección "más eficaz y coherente", alineada con los estándares nacionales e internacionales.

Entre sus principales novedades destacan la creación de un Registro General del Patrimonio Cultural interconectado, la introducción de nuevas categorías de protección, la regulación específica de patrimonios emergentes -como el científico, tecnológico y audiovisual-, y la incorporación de instrumentos de planificación estratégica como el Plan del Patrimonio Cultural de Cantabria.

En conjunto, la ley configura el patrimonio cultural como "un activo estratégico para la cohesión social, la identidad de Cantabria y su desarrollo económico sostenible".

OTROS ACUERDOS

El Gobierno también ha acordado el impulso a la formación de profesionales en materia tributaria que estén en paro, con un convenio entre la Agencia Cántabra de Administración Tributaria (ACAT) y el Colegio Oficial de Economistas de Cantabria y una subvención de 187.801 euros para financiar las actividades de 2026.

Y ha autorizado otra de 116.500 euros a la Federación de Cofradías de Pescadores de Cantabria, prevista en los presupuestos cántabros de este año, para financiar gastos corrientes de su actividad.

Además, se ha dado luz verde a la tramitación del Acuerdo Marco para el suministro de determinados medicamentos sin competencia en el ámbito hospitalario del Servicio Cántabro de Salud, para garantizar el abastecimiento de fármacos específicos con los que tratar patologías dermatológicas y autoinmunes de carácter moderado a grave. El presupuesto máximo de licitación supera los 3 millones de euros para un periodo estimado de dos años.

En este área se ha autorizado igualmente una subvención de la Fundación Marqués de Valdecilla por importe de 125.515 euros a la Asociación Hermandad de Donantes de Sangre de Cantabria para este 2026, para apoyar las actividades de promoción de la donación.