El Gobierno de Cantabria participa en la Semana de la Administración Abierta con jornadas y campañas - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria se ha sumado al programa de actos organizados con motivo de la celebración de la Semana de la Administración Abierta, entre el 18 y el 24 de mayo, de forma que, a través de varias jornadas y campañas en redes sociales, se dará a conocer la actividad del 112, de las direcciones de Consumo y de Fondos Europeos, y el programa de Presupuestos Participativos en la Escuela.

Esta iniciativa impulsada por la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel mundial, que se celebra todos los años en los países miembros de la entidad, pretende acercar la actividad de las administraciones públicas a los ciudadanos y promover los valores del Gobierno abierto, la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.

Durante la edición de este año, el Ejecutivo cántabro ha preparado sendas jornadas divulgativas sobre comercio y consumo, y sobre la actividad del Centro de Atención de Emergencias 112.

En concreto, la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria se sumará a la Semana de la Administración Abierta 2026 con una jornada divulgativa y participativa dirigida a la ciudadanía bajo el lema 'Comercio y Consumo: participa, aprende y gana'.

Se celebrará el 19 de mayo, entre las 11.00 y las 13.00 horas, en la Plaza Porticada de Santander, donde se instalará una carpa informativa desde la que se desarrollarán diferentes acciones divulgativas y dinámicas participativas orientadas a sensibilizar e informar sobre derechos de las personas consumidoras, consumo responsable y servicios públicos relacionados con comercio y consumo.

Por su parte, el Servicio 112 realizará tres jornadas de puertas abiertas con instituciones educativas y académicas, y una visita a un centro escolar. En todas ellas se explicará a los asistentes, con metodologías adaptadas a la edad de los mismos, cómo funciona el 112 y la atención de emergencias en Cantabria, se les mostrarán las instalaciones, y se dará pautas preventivas y de buen uso de los avisos al Centro de Atención a Emergencias.

Igualmente, se dará a conocer el programa de Presupuestos Participativos en la Escuela (PPE) durante una jornada de puertas abiertas en el CEIP Rodríguez de Celis (Hermandad de Campoo de Suso).

Se pretende así dar a conocer este programa con gran potencial educativo, al permitir que los estudiantes identifiquen las necesidades de su centro y trabajar en posibles soluciones, fomentando su participación y reforzando su autonomía y responsabilidad dentro de la comunidad educativa.

Por último, la Dirección General de Fondos Europeos promoverá una campaña de participación ciudadana en redes sociales para dar a conocer el alcance de los fondos europeos en nuestra región y con el fin de que los ciudadanos expresen sus ideas y experiencias sobre este ámbito de actuación.