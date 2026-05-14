El Gobierno cántabro celebra este viernes el primer Foro de Simplificación Administrativa

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia - GOBIERNO

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria celebrará este viernes, 15 de mayo, el primer Foro de Simplificación Administrativa, en el que se darán cita distintos colectivos profesionales, empresas y representantes de las administraciones públicas.

En su primera edición, la consejera del ramo, Isabel Urrutia, presentará el contenido y alcance de los nuevos planes de Simplificación Administrativa y de Administración Digital que prevé la ley autonómica, piedra angular del proyecto 'Cantabria facilita' impulsado esta legislatura por el Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga.

Ambos planes recogen la estrategia del Gobierno cántabro para reducir la burocracia, agilizar los trámites y mejorar la eficiencia en la atención a ciudadanos y empresas, con medidas de impulso de la administración electrónica para automatizar procesos y reducir costes.

Según se recoge en la ley, el Plan de Simplificación Administrativa incluye la programación, la implantación, el seguimiento y mejora continua en esta materia. En concreto, fija los objetivos en el horizonte temporal establecido, las actuaciones necesarias y su evaluación económica para procurar su consignación presupuestaria, el cronograma previsto, los indicadores que permitan conocer su grado de cumplimiento y los órganos responsables de su ejecución.

Junto a la consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, también intervendrán los directores generales de Simplificación Administrativa, Transparencia y Participación Ciudadana, Paulino Sánchez, y de Informática, Pablo Izu, así como representantes de CEOE, cámaras de comercio y de la Unión Profesional de Cantabria.

El evento, que busca promover y consolidar la cultura de la simplificación en toda la comunidad tendrá lugar en la sala María Blanchard del Palacio de Festivales a partir de las 11.30 horas, y comenzará con la intervención de la consejera. Posteriormente será el turno de los directores generales del Gobierno cántabro, y después se abrirá una charla-coloquio con el resto de los participantes.

La Ley de Simplificación Administrativa prevé la organización de este tipo de foros y jornadas para potenciar la participación activa de las organizaciones profesionales y sociales en la política de reducción de cargas administrativas y simplificación administrativa, así como para conocer el efecto que tiene la normativa y los procedimientos sobre los colectivos a los que van dirigidos, con el fin de explorar vías de mejora y conocer sus necesidades, impresiones y valoraciones, ha informado el Ejecutivo en nota de prensa.