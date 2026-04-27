El Gobierno cántabro sorteará en breve las tres VPO de Orejo, incluida la 'okupada'

Vivivenda okupada en Orejo. Piso de alquiler asequible construido por el Gobierno de Cantabria y ocupado ilegalmente - EUROPA PRESS

SANTANDER, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria procederá en breve a sortear las tres viviendas de alquiler asequible habilitadas en la localidad de Orejo, en Marina de Cudeyo, incluida la ocupada ilegalmente la semana pasada por una pareja de jóvenes y una niña de cinco años.

Así, el sorteo será de los "tres" pisos, ubicados en bajos de la urbanización, que fueron destinados inicialmente a locales comerciales pero que se reconvirtieron en viviendas tras llevar años cerrados y que, hasta que tengan beneficiario, son propiedad de la empresa pública Gesvican.

El consejero de Fomento y Vivienda, Roberto Media, ha informado a Europa Press del próximo sorteo conjunto de las tres viviendas, en los plazos y forma en la que estaba previsto, pues a su juicio es "la mejor forma de visualizar" este problema, que afecta tanto a muebles de titularidad pública como privada.

Así, al sortear estos pisos de Orejo, el tercer agraciado tendrá derecho preferencial sobre la vivienda en cuestión, pero al estar 'okupada' deberá esperar a que quede desalojada o renunciar a la misma y poder optar a otra, ha explicado el consejero del PP.

El pasado viernes informó de la ocupación ilegal de este piso, que habría tenido lugar en la tarde del jueves, 23 de abril. El día 24 a las diez de la mañana el Ejecutivo presentó la correspondiente denuncia en la Guardia Civil en Pedreña para que se inicie el proceso de desalojo.

En este sentido, Media urgió a actuar al delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, como responsable de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, y también al alcalde, el igualmente socialista Pedro Pérez Ferradas y del que depende la Policía Local, pero el 'popular' tachó de "decepcionante" la respuesta de ambos.

Sin embargo, el regidor negó "inacción" en un mensaje en redes sociales, en el que precisó que según le dijo un vecino la ocupación ilegal de la vivienda habría ocurrido el lunes, día 20, con lo que tres jornadas después no se puede actuar sin orden judicial (el desalojo de okupas así solo es legalmente posible en caso de delito flagrante, en las primeras 48 horas, al considerarse allanamiento de morada).

El titular de Fomento y Vivienda del Ejecutivo ha tachado de "cuento" esa versión del regidor y cree que tanto él como el delegado han adoptado una postura "cómoda" en este caso, que pone de manifiesto que sí hay 'okupación' y existe el problema en Cantabria.

Y ha aprovechado para criticar la ley nacional, que "genera inseguridad" y que a su juicio hace muchas viviendas vacías no salgan al mercado del alquiler por "miedo" de los propietarios a que sean ocupadas de manera ilegal.

UN MONTÓN DE PAPELEO

Sobre el hecho de que las obras de estos tres pisos de Orejo finalizaran en julio del año pasado y todavía no estuvieran sorteadas, Media ha defendido que es el tiempo habitual, pues una vez acabados los trabajos se requiere "un montón" de licencias y permisos, y ha apuntado que es el mismo "papeleo" que se sigue en las viviendas privadas.

"Es lo que tarda", ha esgrimido, para señalar que ya se habían dado de alta los servicios de luz y agua y estaba equipado la cocina, por lo que el sorteo se iba a hacer próximamente. Tal y como se prevé hacer ahora, incluida la vivienda 'okupada'.