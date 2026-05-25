El Gobierno construirá una helisuperficie en la Hermandad de Campoo de Suso

Archivo - El helicóptero medicalizado del Gobierno de Cantabria.-ARCHIVO - AMIGOS DE PARAYAS - Archivo

SANTANDER, 25 May. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Presidencia, Isabel Urrutia, ha anunciado la construcción de una nueva helisuperficie en la Hermandad de Campoo de Suso, una actuación estratégica que permitirá culminar el primer Plan autonómico que extiende estas infraestructuras de emergencias en toda Cantabria, acercando la atención sanitaria urgente a los vecinos de las zonas rurales más alejadas de los centros hospitalarios.

La nueva infraestructura se ubicará en una parcela que cederá el Ayuntamiento en el pueblo de Paracuelles, con acceso para vehículos rodados, una ubicación que cuenta con el visto bueno favorable de los técnicos autonómicos. Se espera que esté plenamente operativa en 2027.

Así lo ha avanzado este lunes la consejera en la visita que ha realizado a este municipio, donde ha destacado que con esta infraestructura se pasará de una repuesta por carretera de hasta 130 minutos a una helitransportada de apenas 23.

"Son 107 minutos menos que pueden salvar vidas y que mejoran de forma muy importante la calidad de la atención en las emergencias y las urgencias sanitarias", ha subrayado.

Acompañada por el alcalde, Pedro Luis Gutiérrez, y diversos miembros de la Corporación municipal, Urrutia ha afirmado que el Gobierno mantiene como prioridad garantizar la movilidad de los vecinos y acercar la seguridad al municipio, especialmente en territorios rurales y con riesgo de despoblamiento, como Campoo de Suso.

De este modo, ha recordado que su departamento ha invertido en los últimos tres años cerca de 600.000 euros en el municipio, cantidad a la que se sumará ahora el nuevo proyecto de construcción de la helisuperficie.

"Es un proyecto necesario para garantizar la seguridad de un gran municipio de más de 223 kilómetros cuadrados, con importantes infraestructuras como la estación invernal de Brañavieja y con grandes atractivos turísticos, además de asegurar durante todo el año la atención a los 1.619 habitantes distribuidos en sus 23 entidades locales menores", ha señalado.

Según ha explicado la consejera, para el helipuerto, se iniciarán ahora los dos trámites necesarios para hacer realidad el proyecto: la cesión del terreno por parte del Consistorio y la redacción y aprobación del proyecto constructivo.

Con esta actuación, Campoo de Suso se sumará a la red de helisuperficies actualmente en construcción en Polaciones y Tresviso, así como a las zonas habilitadas en Rionansa y Soba y a la infraestructura inaugurada en diciembre de 2023 en Valderredible.

A éstas, se unen las existentes en los parques de emergencias de Tama y Villacarriedo.

VEHÍCULO ELÉCTRICO DE USOS MÚLTIPLES

Por otra parte, en la visita se ha presentado también el nuevo vehículo eléctrico del Ayuntamiento subvencionado por el Gobierno cántabro para mejorar la movilidad y de apoyo logístico para los servicios municipales, una aportación autonómica cercana a los 38.000 euros.

La convocatoria autonómica destinada a municipios en riesgo de despoblamiento ha facilitado la incorporación de una furgoneta mixta cien por cien eléctrica preparada para el transporte de viajeros y mercancías.

De hecho, según ha destacado Urrutia, este vehículo permitirá reforzar las labores municipales diarias y mantener además el servicio de transporte sanitario y de apoyo a los vecinos que desde hace años presta el municipio.

Asimismo, ha avanzado que la convocatoria correspondiente a este año ya está en marcha y que el Gobierno espera beneficiar a otros ocho municipios más, alcanzando así a más de la mitad de los ayuntamientos cántabros en riesgo de despoblamiento.

En este contexto, la consejera de Presidencia también ha repasado otras líneas de apoyo económico en la Hermandad de Campoo de Suso, entre las que se encuentra el Fondo de Cooperación Municipal, cuya cuantía ha alcanzado los 490.000 euros en los últimos tres años, aumentando un 13,6 por ciento desde 2023.

Además, ha anunciado que el Ejecutivo regional prevé abonar en el próximo mes de junio el nuevo fondo complementario aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 8 de mayo y vinculado a la aprobación de los presupuestos de Cantabria para 2026.

Este nuevo complemento supondrá para este Ayuntamiento una aportación adicional de 8.122 euros.

La consejera ha defendido que estas ayudas, unidas a las inversiones en administración electrónica y al respaldo de la Mancomunidad Campoo-Los Valles, constituyen "un apoyo imprescindible" para los pequeños municipios.

Por su parte, el alcalde ha agradecido la iniciativa para acometer esta helisuperficie, cuya utilidad será especialmente importante en la temporada invernal, y en un municipio con una población envejecida que aproxima a sus habitantes a los servicios hospitalarios en caso de urgencia.

De igual modo, ha subrayado su aportación para el turismo, ya que la Hermandad de Campoo de Suso cuenta con más de 1.100 alojamientos rurales, por lo que ha dado la bienvenida a este proyecto que contribuye a poner en valor las inversiones en el mundo rural.