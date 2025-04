El Gobierno de España apoyará en la negociación del ERE de Bridgestone para "minimizar" su impacto

El Ejecutivo regional prepara un plan de empleo para los 2.000 parados del sector industrial, al que podrán acogerse los afectados del ERE

Los ministerios de Industria y Trabajo han trasladado al Gobierno de Cantabria su apoyo a las negociaciones que se lleven a cabo en torno al expediente de regulación de empleo (ERE) anunciado por Bridgestone para las plantas de Puente San Miguel y Basauri para "minimizar" en su impacto "lo más posible".

El consejero de Industria cántabro, Eduardo Arasti, así lo ha señalado este jueves en declaraciones a la prensa sobre los contactos realizados con el Gobierno de España sobre ese ERE que la empresa de neumáticos quiere aplicar a 546 trabajadores, 211 de los 418 de la fábrica de Puente San Miguel y 335 de un plantilla de 831 en el caso de la planta vizcaína.

"Nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Trabajo y con el Ministerio de Industria porque creemos que es muy importante la unión entre administraciones, y también con los agentes sociales, para dar soluciones que sean lo más eficaces posibles y también para apoyar la negociación del ERE", ha dicho Arasti, que ha destacado que ha obtenido una "respuesta favorable" por parte de ambos departamentos del Gobierno de España.

En el marco de esas negociaciones del ERE, que tienen que llevar a cabo la empresa y las organizaciones sindicales, ha destacado que tanto el Gobierno de Cantabria como el de España "estaremos abiertos a todo tipo de medidas orientadas a fortalecer" a la planta cántabra porque "lo que queremos es que la empresa tenga futuro, se recupere y se fortalezca".

De hecho, ha asegurado que desde la administración autonómica se han puesto "a disposición" de Bridgestone "para todo lo que necesite" porque "nuestro objetivo es que el ERE afecte al menor número de empleados posible". "Si para ello tenemos que colaborar con cualquier tipo de medio incentivador o que provoque en la empresa una mayor competitividad, lo haremos", ha añadido.

No obstante, ha manifestado que, pese a las negociaciones que se desarrollen y los posibles apoyos que puedan dar a la empresa los gobiernos nacional y autonómico, "tenemos que estar preparados para el desenlace del ERE", un proceso de despido colectivo que ha reiterado que "no nos ha pillado por sorpresa" en el Gobierno regional porque, debido al ERTE que estaba ya vigente, se estaba en contacto con Bridgestone "desde hace ya bastante tiempo".

Y ha insistido en que desde el Ejecutivo autonómico no se va a "hacer nada que no esté consensuado con los agentes sociales", pero sí trabaja ya en medidas para "dar respuesta" a los trabajadores que finalmente se vean afectados por el expediente para quienes, ha recordado, la empresa también tendrá que llevar a cabo un plan de recolocación.

Arasti ha confirmado a preguntas de los periodistas que en los últimos años "ha habido ayudas" del Gobierno autonómico a Bridgestone pero no las ha concretado, y ha señalado que desde la Consejería no están ahora "mirando incumplimientos" sino trabajando en "ayudar lo máximo posible a la empresa, a los empleados y a todas aquellas personas que salgan perjudicadas del ERE".

"No estoy mirando incumplimientos, yo estoy, desde el punto de vista positivo, orientado a dos objetivos: a ayudar a la empresa y no hacer de juez ni de pedirle a la empresa lo que no puede dar", ha señalado Arasti, que ha apuntado que el "problema" en Bridgestone viene "motivado por un descenso de pedidos" y que se ha visto que "no es coyuntural" sino estructural.

El consejero ha indicado que tiene el "compromiso" de Bridgestone para que el Gobierno de Cantabria participe en cualquier reunión institucional que se desarrolle sobre el ERE "sea en Europa o donde sea".

PLAN PARA PARADOS DEL SECTOR INDUSTRIAL

El consejero de Industria ha hecho estas declaraciones antes de participar en la Comisión Permanente del Diálogo Social en la que, junto a su homólogo de Economía, Luis Ángel Agüeros, ha presentado a representantes de los sindicatos y la patronal un plan de empleo que el Gobierno está preparando para los 2.000 parados del sector industrial de Cantabria y al que también podrán acogerse los trabajadores de Bridgestone que finalmente se vean afectados por el ERE.

Ese plan, según ha detallado, busca formar a los trabajadores del sector industrial desempleados para puestos vacantes en diferentes industrias cántabras en las "hay muchos puestos sin cubrir por falta de personal cualificado".

Ha indicado que "los datos de empleo y paro del sector industrial de Cantabria son bastante favorables, con el paro más bajo de la historia y a la afiliación en máximos de los últimos 17 años" pero con este plan se quiere formar a esos 2.000 parados del sector para que el tejido empresarial "pueda absorber al mayor número posible".

Ese plan, que se abordará más en concreto en la Comisión Sectorial de Empleo, está basado un análisis de demanda y del empleo en el sector industrial de Cantabria que realizaron en el pasado mes de noviembre los clústeres que representan a las 200 principales empresas de Cantabria y que revelaba "una demanda creciente de perfiles técnicos especializados y que en este momento no hay".

"Lo que queremos es poner en marcha una convocatoria de formación con compromiso de contratación", ha detallado el consejero, para quien se trata de un plan "viable y realista" y en el que desde el Ejecutivo "vamos a poner toda la carne en el asador" para que el número de personas formadas y contratadas sea el "mayor posible".

La formación a través de ese plan estará "orientada a las necesidades específicas de cada una de las empresas" y es "posible" que haya formaciones que se desarrollen en ellas, pero aún no está "concretado" hasta ese punto como será la convocatoria del mismo.