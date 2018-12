El Gobierno impulsa una campaña para hacer frente al sexismo en los juguetes

Publicado 10/12/2018 17:31:03 CET

SANTANDER, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha puesto en marcha la campaña 'Juguemos a todos los colores', una iniciativa dirigida especialmente a familias y a docentes para hacer frente al sexismo en los juguetes y ofrecer consejos para una elección adecuada e igualitaria de los mismos para niños de entre 3 y 12 años.

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, ha presentado hoy esta campaña con la que, ha dicho, "buscamos concienciar sobre la importancia de escoger bien los juguetes, siendo conscientes de los valores sexistas que llevan implícitos".

Esta iniciativa se lanza en un momento, la época navideña, en el que el sexismo en los juguetes es especialmente palpable en catálogos y anuncios publicitarios, que reproducen roles sociales de niños y niñas bien diferenciados. "Lanzamos esta campaña como contrapeso informativo a las familias frente a esos anuncios navideños que año tras año promueven estereotipos sexistas", ha afirmado.

Díaz Tezanos ha presentado esta campaña en el colegio María Sanz de Sautuola de Santander, acompañada del director del centro, Santiago Ferreiro, y la directora general de Igualdad y Mujer, Alicia Renedo, tras asistir a un taller con niños de 5 y 6 años que se ha realizado hoy en el centro.

Además, ha destacado la capacidad de influir en el proceso de socialización en edades tempranas que tiene la familia y los centros educativos y ha llamado a aprovechar esa capacidad. "Las familias, las amistades y profesorado tienen la oportunidad de romper estos tópicos y elegir buenos juegos, juguetes y literatura neutros", ha dicho.

"Que los niños y niñas crezcan en igualdad es una tarea en la que todos y todas nos tenemos que empeñar para lograr una sociedad mucho más inclusiva y más justa y también para lograr generaciones de personas más felices por haber logrado desarrollarse personalmente y profesionalmente", ha asegurado.

La vicepresidenta ha precisado que esta campaña pretende hacer reflexionar y lanzar el mensaje de que "no hay juguetes ni cuentos de niños y niñas, no hay colores de niños o niñas, sino sólo etiquetas sociales que limitan la creatividad, que tenemos que elegir los colores, no que ellos nos elijan a nosotros y nosotras, que hay que elegir cuentos que representen diversidad, y que debemos elegir juguetes y cuentos que promuevan compartir el espacio público y privado con el doméstico, fomentando la corresponsabilidad en tareas de casa y cuidado".

Además, ha señalado que debemos animar con los juegos a que niños y niñas elijan profesiones sin sesgo sexista y ha considerado que así se contribuirá a construir un mundo más libre, más igualitario y a ayudar a los niños y niñas a saber elegir libremente quiénes quieren ser y qué quieren ser.

LA CAMPAÑA

Para ello, se han editado 2.000 guías didácticas para educar en igualdad con orientaciones sobre el juego y juguete no sexista que se distribuirán en colegios, escuelas y guarderías infantiles y bibliotecas y la Facultad de Educación de la Universidad de Cantabria, y dípticos con toda esa información condensada.

Además, también se van a llevar a cabo acciones en la calle con cartelería informativa en las marquesinas de los autobuses de Santander y Torrelavega, así como la distribución de más de 11.000 folletos con recomendaciones para la elección de juguetes y literatura infantil no sexista y se emitirá un spot 'Juguemos en Igualdad' que se proyectará en pantallas de cine entre el 14 y 27 diciembre, y a través de YOUTUBE y redes sociales.

La campaña incluye además talleres que se realizarán en la plaza de Pombo de Santander para niños y niñas de entre 5 y 8 años los días 21, 22 y 23 por la tarde, la mañana del 24, y los días 26 y 27 por la tarde.