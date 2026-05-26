El Gobierno invertirá 700.000 euros para habilitar un área de autocaravanas en Liérganes

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SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria invertirá 700.000 euros en Liérganes para la construcción de un área de autocaravanas con 27 plazas, con el objetivo de evitar los "problemas de salubridad y ruidos" ante la ausencia de este espacio.

El consejero de Turismo, Luis Martínez Abad, ha dado a conocer la inversión en el Pleno del Parlamento, donde ha indicado que su departamento trabaja con varios ayuntamientos que han mostrado interés por construir estas áreas en sus municipios.

Y es que la intención de su Consejería es apoyar y "facilitar al máximo" la construcción de estos espacios para evitar que las autocaravanas estacionen "sin control" en las calles.

Precisamente, Martínez Abad se ha pronunciado así en el Pleno al ser preguntado por el PRC por el nuevo decreto que ordena el turismo de autocaravanas aprobado este mismo mes por el Gobierno regional (PP), del que ha defendido aspectos como que suprime la limitación del número de plazas en las áreas de servicio. "Cuantas más autocaravanas estacionan en las áreas establecidas para ello, menos vehículos de este tipo estarán en zonas sin regular", ha sostenido.

Sin embargo, los regionalistas han llevado el asunto a la sesión plenaria de este martes porque entienden que la nueva regulación "no soluciona nada" o incluso "pone las cosas peor", al permitir pernoctar en todo el territorio cántabro a "cualquier vehículo con cuatro ruedas" a menos que los ayuntamientos lo prohíban de manera justificada.

El diputado Javier López Estrada se ha quejado de que la Consejería "le pase la responsabilidad una vez más a los ayuntamientos y a otras entidades", además de que considera que con la nueva norma la Policía Local o la Guardia Civil "no va a poder multar a una persona que estacione su vehículo en cualquier punto de la vía pública", extremo que ha negado el consejero.

Martínez Abad le ha respondido que la competencia a la hora de regular el tráfico y el estacionamiento no corresponde a su departamento sino a los ayuntamientos, cuando afecta a un municipio, y a la Dirección General de Tráfico, cuando es en vías interurbanas y otros espacios públicos.

"Yo creo que usted ha confundido el acrónimo de la Dirección General de Turismo, DGT, con el de la Dirección General de Tráfico", ha replicado Martínez Abad a López Estrada.

Además, ha asegurado que un ayuntamiento puede limitar el tiempo máximo de permanencia continuo en la vía pública y también restringir el aparcamiento aplicando criterios generales de masa, dimensiones, altura o peso máximo autorizado siempre que afecte por igual a todos los vehículos de similares características.

En paralelo, ha recalcado que la acampada libre está "rotundamente prohibida" en España en vías públicas y en vías urbanas, y que la potestad para sancionar esta conducta recae en la Policía Local de cada municipio.

El consejero ha defendido que se ha elaborado un "buen decreto", "largamente dialogado y consensuado con el sector" --recoge "más del 35%" de las alegaciones recibidas--, y que se actualiza ante el aumento de este tipo de turismo, para "ordenarlo y mejorarlo".

CUMPLIMIENTO DE ACUERDOS EN MATERIA EDUCATIVA

Tras el consejero de Turismo ha intervenido en el Pleno su homólogo de Educación, Sergio Silva, quien preguntado por Vox ha dado cuenta de los acuerdos plenarios a los que ha dado cumplimiento su Gobierno.

Lo ha hecho una vez que el diputado Armando Blanco ha preguntado por el asunto para señalar que Vox ha presentado esta legislatura 14 iniciativas en materia educativa de las que 11 han sido aprobadas, pero el Ejecutivo "se está haciendo el remolón" para ponerlas en marcha.

Silva ha defendido que se han desarrollado cuestiones "no menores" surgidas de la Cámara como el acuerdo de adecuación salarial de los docentes o las bajadas de ratio de alumnos por aula, si bien ha reconocido que no se ha dado cumplimiento a todas las iniciativas porque "el Gobierno es quien gobierna" y a quien le corresponde tomar decisiones.

"No tengo ningún complejo en decirlo. La acción de gobierno la hace el Gobierno". "Este Gobierno trata de cumplir todos los mandatos que surgen de este Parlamento, pero esa acción de control, de impulso a la acción del Gobierno, no puede sustituir sus decisiones", ha sentenciado.