El Gobierno invertirá 2 millones para implantar en Cantabria programas inteligentes de control de patologías crónicas

El delegado del Gobierno, Pedro Casares, en declaraciones a la prensa. - DELEGACIÓN DEL GOBIERNO

SANTANDER, 27 May. (EUROPA PRESS) -

El delegado del Gobierno en Cantabria, Pedro Casares, ha anunciado una inversión de dos millones de euros en la comunidad autónoma para implantar programas inteligentes para el seguimiento y control remoto de patologías crónicas.

Casares ha anunciado que se va a firmar un convenio con la comunidad a través del cual la empresa pública Red.es, dependiente del Ministerio para la Transformación Digital y de la Fundación Pública, aportará más de 1,2 millones y el Ministerio de Sanidad más de 800.000 euros.

Este convenio, ha indicado el representante del Estado este miércoles en declaraciones a la prensa, permitirá avanzar en la innovación sanitaria y que "todos las tecnologías punteras que existen en España y en el mundo se pongan al servicio de la sanidad".

Se trata de que la innovación contribuya a mejorar el sistema sanitario y que la inteligencia artificial ayude a poder atender de forma remota a pacientes con patologías crónicas, ha explicado.

El convenio permitirá que Cantabria se beneficie de las Iniciativas Health Tech, un conjunto de proyectos desarrollados por Red.es y los Ministerios de Sanidad y Transformación Digital para integrar tecnologías innovadoras en el Sistema Nacional de Salud.

Además de los programas de monitorización remota para el seguimiento de patologías crónicas, se busca facilitar la implementación de programas de telecuidados, promoviendo un modelo de atención más personalizado, accesible y sostenible.

3,3 MILLONES PARA ATENCIÓN PRIMARIA Y SALUD BUCODENTAL

Por otro lado, el delegado ha puesto en valor los 3,3 millones de euros aprobados este martes por el Consejo de Ministros para fortalecer la Atención Primaria y ampliar los servicios de salud bucodental.

En concreto, se ha referido a los 2,3 millones que el Ministerio de Sanidad aportará a la comunidad para reforzar la Atención Primaria y Comunitaria en 2026.

Entre las actuaciones que se pueden financiar con esa partida está la ampliación de procedimientos diagnósticos accesibles desde Atención Primaria, la renovación de infraestructuras y equipamientos clínicos, reforzar la capacidad diagnóstica de infecciones de transmisión sexual, o la detección temprana de la violencia de género.

Y también el Consejo de Ministros ha aprobado casi un millón de euros para Cantabria para ampliar la cartera de servicios en salud bucodental.

El objetivo del Gobierno es continuar incrementando la cobertura de atención bucodental en más colectivos, ha indicado Casares, que ha indicado que este servicio sanitario ya se presta a la población infantil y juvenil, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y pacientes con procesos oncológicos cervicofaciales, y ahora se va a iniciar la incorporación progresiva de las personas mayores de 65 años como nuevo grupo beneficiario.