El Gobierno lamenta la muerte de Marcano, "una figura esencial en la historia reciente" de Cantabria

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SANTANDER, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria (PP) ha expresado su más hondo pesar por el fallecimiento del diputado regionalista Francisco Javier López Marcano, al que ha definido como "una figura esencial en la historia reciente de la Comunidad Autónoma", con una vida pública "marcada por la vocación de servicio y con una personalidad política propia".

La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha trasladado en nombre de todo el Ejecutivo sus condolencias a la familia y al Partido Regionalista de Cantabria, destacando su "talla personal y política" y su trayectoria "intensa y plenamente dedicada a Cantabria".

"Fue un político con una personalidad única, carismática, con vocación de servicio y una vida entera dedicada a la política", ha manifestado la presidenta en referencia a quien fuera consejero de Cultura, Turismo y Deporte y de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, así como director general de Deporte en diferentes legislaturas.

"Desde la palabra, el entendimiento y la acción política supo construir y aportar a Cantabria. Fue un referente del regionalismo y un servidor público que trabajó siempre con pasión por esta tierra", ha añadido Buruaga.

Francisco Javier López Marcano nació en Torrelavega el 26 de enero de 1955. Licenciado en Filosofía y Letras, rama Hispánicas, por la Universidad de Valladolid, fue profesor de latín en el IES Marqués de Santillana, en Torrelavega, profesión que ejerció en distintos periodos hasta su jubilación.

Procedente de ADIC, se incorporó al Partido Regionalista de Cantabria en 1987, organización en la que ocupaba en la actualidad el cargo de Vicesecretario General de Política Institucional.

Su trayectoria institucional comenzó en el Ayuntamiento de Torrelavega, donde entre 1987 y 1989 asumió responsabilidades en el área de Seguridad Ciudadana. Posteriormente, entre 1989 y 1991, fue concejal de Juventud, y en 1991 dirigió la Concejalía de Juventud y Deporte.

De forma simultánea, durante los años 1990 y 1991, desempeñó el cargo de director general de Deporte del Gobierno de Cantabria. En 1995 fue nombrado consejero de Cultura y Deporte, responsabilidad que ejerció hasta 1999, año en el que accedió a la Alcaldía de Torrelavega.

Durante ese periodo ejerció también como diputado regional, vicepresidente de la Federación de Municipios de Cantabria y presidente del Consorcio Feria de Muestras, funciones que mantuvo hasta 2003. Entre 2003 y 2011 fue consejero de Cultura, Turismo y Deporte del Gobierno de Cantabria, etapa desde la que impulsó algunos de los proyectos más emblemáticos vinculados al desarrollo turístico, cultural y deportivo de la comunidad. Posteriormente, en 2011, asumió la Vicepresidencia Segunda de la Mesa del Parlamento de Cantabria en la octava legislatura, cargo que desempeñó hasta 2015, momento en el que retomó su docencia en el IES Marqués de Santillana. El 26 de enero de 2021 regresó nuevamente al Gobierno de Cantabria como consejero de Industria, Turismo, Innovación, Transporte y Comercio, responsabilidad que mantuvo hasta julio de 2023.

En las elecciones autonómicas de mayo de ese mismo año resultó elegido diputado regional y fue designado vicepresidente segundo del Parlamento de Cantabria, función que ejercía en la actualidad.