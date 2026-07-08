El Gobierno llama a la "prudencia" para prevenir incendios forestales por "cualquier chispa"

Europa Press Cantabria
Publicado: miércoles, 8 julio 2026 15:01
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SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha hecho este miércoles, en nombre de todo el Gobierno de España, un llamamiento a la "prudencia" de los ciudadanos para evitar la generación de incendios forestales.

"Culaquier chispa se puede convertir, efectivamente, en un incendio", ha advertido desde Santander Planas, que ha aludido a las consecuencias que éstos provocan.

El ministro ha realizado esta llamada de atención coincidiendo con que gran parte del país está en riesgo muy alto o extremo por incendios forestales.

Para ello, ha aprovechado unas declaraciones realizadas antes de clausurar el encuentro 'La gastronomía: un activo estratégico del país' que se ha celebrado en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

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