El Gobierno programa 444 cursos formativos con 11.948 plazas para los empleados públicos autonómicos y locales

La consejera de Presidencia, Justicia, Seguridad y Simplificación Administrativa, Isabel Urrutia, preside la reunión del Consejo Rector del Instituto de Administración Pública de Cantabria - GOBIERNO DE CANTABRIA

El ICAP, que convoca hoy ambos planes, ha incrementado la inversión en formación más de un 10 por ciento desde 2023 SANTANDER 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Presidencia ha programado para el año 2026 un total de 444 cursos de formación con 11.948 plazas para mejorar la capacitación de los empleados públicos de la Administración General autonómica y los ayuntamientos.

El Boletín Oficial de Cantabria (BOC) ha publicado este lunes la convocatoria de los planes de formación de la Administración General autonómica y de la Administración Local, que impulsa el Instituto Cántabro de Administración Pública (ICAP).

La consejera del área, Isabel Urrutia, ha destacado el crecimiento y mejora de los planes de formación, que repercuten "de forma directa en la mejora de la gestión pública autonómica y municipal".

Los planes de 2026 incluyen "cursos renovados y orientados a las necesidades actuales en una administración pública en permanente evolución", ha dicho la consejera sobre ambos instrumentos, tras lo que ha destacado que la inversión de formación de este Gobierno ha crecido un 10,4 por ciento en el periodo 2023-2025, hasta superar los 2,4 millones de euros, lo que se traduce en un 30 por ciento más de cursos y del número de plazas ofertadas.

Por planes, el plan de formación para los empleados públicos del Gobierno de Cantabria ha crecido casi un 50 por ciento en número de cursos desde 2023, pasando de 230 ediciones a 344 en 2026, al igual que el número de plazas ofertadas, con un aumento superior al 28 por ciento durante la legislatura.

Este crecimiento se ha reflejado en el presupuesto autonómico del Gobierno regional que ha afrontado esta mejora "en mayor medida" que la Administración del Estado con un incremento de las aportaciones en más de un 27 por ciento, pasando de 879.959 euros en 2023 a 1.122.607 en 2025.

En opinión de Urrutia la falta de presupuestos del Estado y la menor aportación económica a la comunidad del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) tiene un "efecto negativo" en la ejecución de los planes de formación y hace que el Gobierno cántabro tenga que afrontar "en solitario" estas mejoras, "fundamentales para la prestación de los servicios públicos".

Esto será posible "solo si vamos de la mano de unos empleados públicos comprometidos, profesionales y formados", ha subrayado.

También ha valorado el nivel de ejecución alcanzado en el plan de formación de este año con cerca de 291 cursos organizados, que han supuesto una oferta formativa de casi 9.600 plazas.

Respecto al destinado a los funcionarios de los ayuntamientos, durante este año se han llevado a cabo 104 ediciones de cursos con 2.946 plazas y 2.565 horas de formación. Los empleados públicos formados pertenecen a 82 municipios, lo que supone que el plan de formación impulsado por el Ejecutivo ha alcanzado al 80 por ciento de los consistorios.

ALCANCE DE LOS PLANES PARA 2026

El Plan de formación para los empleados públicos de la Administración General autonómica está conformado por 344 ediciones, un 5 por ciento más respecto a este año, con 8.989 plazas y 4.893 horas de formación. Este crecimiento está relacionado con la formación vinculada a la evaluación de riesgos laborales por puesto y el aumento de la especialización de la formación práctica en esta área.

Por metodologías, se oferta 283 ediciones presenciales (82 por ciento) y 61 ediciones (18 por ciento) en metodología on line o mixta. Por su parte, el Plan de formación dirigido a los empleados públicos de los ayuntamientos de Cantabria contempla 100 ediciones y cursos con una oferta de 2.959 plazas y 2.490 horas de formación.

Casi la mitad de ellas serán en metodología on line o mixta -el 48 por ciento-, con el fin de facilitar la participación de los empleados públicos. Las instancias para participar en ambos planes de formación podrán presentarse hasta el 19 de enero.