Archivo - Calle Burgos. Santander. Comercio local - JOSÉ HOMBREIRO-EUROPA PRESS - Archivo

SANTANDER, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha planteado en su propuesta de aperturas comerciales en domingos y festivos para 2027, que aún no ha publicado oficialmente en el Boletín Oficial de Cantabria (BOC), que incluye el 25 de marzo, Jueves Santo, y el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos.

Igualmente, la propuesta del Ejecutivo de aperturas al público, con carácter general, incluye el 3 de enero, primer domingo del mes; el 2 de mayo; el 18 y 25 de julio, rebajas; el 22 de agosto, domingo; 28 de noviembre, con motivo del Black Friday; 6 de diciembre, lunes; y 26 de diciembre, en campaña de Navidad.

A estas aperturas se suman las de los 24 municipios declarados de Gran Afluencia Turística, que pueden abrir los festivos que estimen, excepto Santander, que lo limita del 15 de julio a final de agosto.

Por su parte, CCOO ha mostrado su oposición a la apertura comercial en domingos y festivos porque, a su juicio, "vulnera los derechos de las plantillas y daña el pequeño comercio".

El sindicato ha reiterado su oposición a esta práctica tras haber recibido la propuesta de la Dirección General de Comercio y Consumo del Gobierno de Cantabria para elaborar el calendario que establecerá qué días tendrán esta licencia.

A su juicio, la apertura comercial "tiene consecuencias profundamente negativas tanto para las personas trabajadoras del sector, como para el comercio local y de proximidad".

Para el secretario general de la Federación de Servicios de CCOO en Cantabria, Pablo Toyos, "esta ampliación de horarios pasa por encima de los derechos de las personas trabajadoras, de su conciliación y su descanso" y, además, "no beneficia por igual a todos los formatos comerciales, solamente a las grandes cadenas y superficies que cuentan con estructura y recursos suficientes".

Frente a estas medidas, el sindicato ha defendido "un modelo comercial equilibrado y sostenible, que sitúe a las personas por encima de los intereses comerciales y de consumo" y ha incidido en que "no todas las actividades responden a las mismas necesidades, y desde luego que estas aperturas no responden a motivos esenciales, de emergencia, sanitarios o de producción, porque comprar un producto puede esperar al siguiente día laborable".

Además, respecto a las fechas propuestas por coincidir dos festivos consecutivos, Toyos ha remarcado que "no se trata de una obligación automática a autorizar la apertura comercial, sino un criterio para orientar la selección de jornadas".

En este sentido, el sindicato ha exigido que las fechas propuestas estén respaldadas por datos que acrediten su necesidad e impacto real sobre las ventas y el empleo y ha considerado "especialmente prescindibles", por ejemplo, el 25 de marzo, el 2 de mayo, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre -cuatro de las aperturas propuestas por el Gobierno-.

ZONAS DE GRAN AFLUENCIA TURÍSTICA (ZGAT) E IMPACTO SOBRE LAS PLANTILLAS

A las diez jornadas propuestas para el conjunto de Cantabria se suma la realidad de las Zonas de Gran Afluencia Turística (ZGAT) que, por ejemplo, en Santander, puede ampliar el calendario hasta alcanzar los 16 domingos y festivos de potencial apertura con el periodo de libertad horaria comprendido entre el 15 de julio y el 31 de agosto.

"En el resto de municipios afectados, el escenario para las plantillas de estos establecimientos es aún peor", ha advertido Toyos.