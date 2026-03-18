El Gobierno regional ofrece su apoyo a los empleados de Solvay y pide acometer la transición energética de la planta

Buruaga y Arasti reciben al comité de empresa de Solvay - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha ofrecido "todo" su apoyo al comité de empresa de Solvay en las negociaciones que está llevando a cabo con la dirección por el expediente de regulación de empleo (ERE) que la compañía belga ha planteado en la planta cántabra de Barreda, con hasta 77 despidos, y ha señalado como "fundamental" que la misma realice su transición energética para poder competir en los mercados globales.

Así se lo han trasladado la presidenta autonómica, María José Sáenz de Buruaga, y el consejero de Industria, Eduardo Arasti, a los representantes sindicales del comité (UGT-FICA, CCOO y USO) durante la reunión que han mantenido este mediodía en la sede del Ejecutivo en Peña Herbosa.

En declaraciones a los medios de comunicación tras el encuentro, Arasti ha afirmado que "la mejor manera" de apoyar a Solvay, y por tanto a sus empleados, es algo "fundamental" como apoyar su transformación energética, lo que hará que pueda competir en los mercados globales con otras compañías --de China, Estados Unidos o Turquía-- que "no tienen las regulaciones que tienen en Europa", lo que "les hace ser más competitivos" al no tener que pagar por las emisiones de dióxido de carbono o tener un precio final de la energía inferior.

"Todas esas desventajas competitivas tienen que ser compensadas por el Gobierno de España a través de los fondos europeos", ha incidido el titular de Industria cántabro.

En cuanto a la primera reunión del grupo de trabajo que tuvo lugar ayer en Madrid entre el Ministerio de Industria, el Gobierno de Cantabria --representado por el propio Arasti-- y Solvay, ha señalado que fue "muy productiva" y ha reivindicado la necesidad del apoyo del Gobierno de España a la empresa --que ha recibido más de 30 millones de euros del PERTE para la descarbonización-- para que realice la transformación energética.

Esto, ha afirmado el consejero, es algo que el Ejecutivo cántabro comparte con el comité de empresa. "Ese es el punto inicial que tiene que ser superado para dotar a la empresa de competitividad", ha recalcado.

Por su parte, el presidente del comité de empresa, Raúl Villegas (UGT-FICA), ha trasladado a la presidenta regional y al consejero dos puntos básicos: el mantenimiento del empleo y un plan industrial que garantice la continuidad productiva de la fábrica y que se vea reflejado en los puestos de trabajo.

Esta reunión entre el Ejecutivo de Cantabria y el comité de empresa ha tenido lugar después de que el delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, recibiera también esta mañana a los representantes sindicales, a los que también ha mostrado su apoyo y ha exigido a la empresa un plan industrial a futuro que garantice el mantenimiento de los puestos de trabajo.

Tanto a las puertas de la Delegación del Gobierno como en la sede de Peña Herbosa se han concentrado una treintena de trabajadores con grandes parcantas con lemas como 'Solvay, no a los despidos. Plan industrial, futuro y empleo' o 'Investment for the futuro Solvay Torrelavega'.

La negociación del ERE se reanudará este jueves 19 de marzo en el que será el quinto encuentro de sindicatos y empresa, y está previsto que continúe la próxima semana (23 y 26 de marzo) y el miércoles 1 de abril.