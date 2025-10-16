El Gobierno regional recurre las resoluciones para trasladar dos menores migrantes a Cantabria

SANTANDER 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha anunciado este jueves que ha recurrido, a través de dos contencioso-administrativos, las resoluciones de la delegada del Gobierno en Ceuta, fechadas el 1 y el 2 de octubre, respectivamente, que ordenan el traslado y reubicación en Cantabria de dos menores acogidos en la ciudad autónoma, "sin el consentimiento previo" de Ejecutivo regional.

La iniciativa, aprobada en el Consejo de Gobierno de este jueves, parte de la Consejería de Inclusión Social, que ha considerado que estas resoluciones "vulneran" competencias autonómicas en materia de protección de menores, según ha informado el Gobierno regional.

Ambos expedientes han sido analizados por la Dirección General del Servicio Jurídico, que ha procedido a interponer sendos recursos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Ceuta, que se encuentran dentro del plazo legal de dos meses desde la notificación de los actos.

Además, según el Gobierno, se ha contemplado la impugnación indirecta de las normas que sustentan dichas resoluciones, las cuales ya han sido objeto de recurso directo por parte de la Administración autonómica.

La decisión se ha fundamentado en la legislación vigente, en base a las leyes 29/1998 de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y 11/2006 de Organización y Funcionamiento del Servicio Jurídico.

Tras la aprobación de estos acuerdos, el Ejecutivo ha subrayado su compromiso "con la protección de los derechos de los menores y con el respeto al marco competencial establecido por el ordenamiento jurídico español".

ALEGACIONES Y RESOLUCIONES DE TRASLADO

Estos recursos son el siguiente paso del Gobierno cántabro tras presentar alegaciones a los 13 expedientes de traslado de estos menores migrantes a la región.

De ellos, pesaban tres resoluciones de traslado a la región, de las que una se correspondía con un mayor de edad --según había podido saber la Consejería "extraoficialmente-- y las otras dos son las recurridas este jueves.

La consejera de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río, aseguró el pasado 9 de octubre que no sabía "nada" sobre estos dos traslados notificados el 1 y 2 de octubre.

En concreto, el plazo establecido para el traslado de dichos menores era de cinco días y, dos semanas después, no han llegado a ser trasladados a Cantabria, lo que para Gómez del Río ha demostrado "descoordinación, falta de planificación y absoluta falta de transparencia" por parte del Gobierno de España.