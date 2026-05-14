El Gobierno renueva la Cátedra de Prevención Cantabria UC-ICASST hasta 2029 - UC

SANTANDER, 14 May. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno de Cantabria ha renovado su convenio de colaboración con la Universidad de Cantabria (UC) para dar continuidad a la Cátedra de Prevención Cantabria hasta 2029 para reforzar las políticas de prevención de riesgos laborales.

Con esta decisión, la Consejería de Industria quiere mostrar su apuesta "clara" por la estabilidad, la planificación a medio plazo y el fortalecimiento de políticas públicas que inciden directamente en la calidad del empleo y en la competitividad del tejido empresarial.

Así lo ha anunciado este jueves el consejero Eduardo Arasti, durante la celebración del cuarto aniversario de esta iniciativa que contribuye a un crecimiento económico "más seguro, responsable y sostenible", en línea con el objetivo de ambas instituciones de "reducir de manera sostenida" la siniestralidad laboral y las enfermedades profesionales, y promover entornos laborales "seguros, saludables y de calidad", ha dicho.

Para el consejero, la Cátedra "es un ejemplo de colaboración institucional" que "ha permitido avanzar" y mantener un proyecto "útil".

Por su parte, la rectora de la UC, Conchi López, ha subrayado la evolución experimentada por la prevención en riesgos laborales desde la puesta en marcha de esta cátedra, ya que ahora incorpora cuestiones que "apenas ocupaban espacio en el debate público", como la salud mental, los riesgos psicosociales, la organización del trabajo, el impacto de las nuevas tecnologías o cambios derivados de nuevos modelos laborales.

Por ello, ha considerado "muy importante" esta Cátedra, "con un enfoque jurídico, pero también profundamente conectado con la realidad social y profesional". En este sentido, ha hecho hincapié en la transferencia de conocimiento porque "las universidades tenemos la responsabilidad de contribuir activamente a mejorar la sociedad".

También han participado en el acto la directora del ICASST, Ana González Pescador; la decana de la Facultad de Derecho, María Olga Sánchez; el director de la Cátedra de Prevención Cantabria, David Lantarón, y el secretario general del Consejo General de Profesionales de Seguridad y Salud en el Trabajo (CGPSST).

CUATRO AÑOS

La Cátedra Prevención Cantabria UC-ICASST ha desarrollado desde 2022 un total de 63 acciones, que han contado con una asistencia estimada de 1.787 personas.

Entre ellas, dos congresos internacionales, 11 seminarios, 12 lecciones magistrales, diez convocatorias de premios, dos actividades divulgación científica, y la publicación de 26 entregas del observatorio y 13 normativas y otras tantas jurisdiccionales.

Bajo el lema 'Cátedra Prevención Cantabria UC-ICASST: cuatro años contigo (2022-2026), la jornada conmemorativa celebrada hoy se ha centrado en la formación en seguridad y salud en el trabajo y el balance de los cuatro primeros años de la Cátedra.

Ha contado con un seminario sobre formación y prevención para abordar los retos actuales de la capacitación en prevención de riesgos laborales para trabajadores, delegados de prevención, recursos preventivos y servicios de prevención.

Además, con la participación de expertos en la materia, se ha analizado el protagonismo judicial y el rol de la negociación colectiva en la formación de las personas trabajadoras.

También, ha servido para presentar la memoria e intrahistoria de la Cátedra, para poner en valor el trabajo de investigación, formación y transferencia de conocimiento en seguridad y salud laboral.

Los responsables de las diferentes cátedras nacionales dedicadas a la prevención han mantenido una reunión para compartir experiencias, líneas de trabajo y buenas prácticas.

De igual modo, se ha celebrado una lección magistral, a cargo del presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Arsuaga, y el decano del Colegio de la Abogacía de Cantabria, Carlos Pérez, que han abordado el acoso laboral en la jurisprudencia social, que se ha completado con la intervención de un magistrado de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo y la presidenta de la Sala de lo Social del TSJC.