El Gobierno se reúne con los 20 centros tecnológicos de Cantabria para potenciar la colaboración público-privada

Jornada de trabajo entre el Gobierno y los representantes de los 20 centros tecnológicos de la región - GOBIERNO

SANTANDER, 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria ha organizado esta semana una jornada de trabajo con los representantes de los 20 centros tecnológicos de la región registrados en el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades para potenciar la colaboración público-privada en beneficio de la transferencia del conocimiento investigador a la sociedad.

El director general de Innovación, Desarrollo Tecnológico y Emprendimiento Industrial, Javier Puente, ha moderado este encuentro cuyo objetivo era crear un espacio de interlocución directa para compartir capacidades, detectar necesidades comunes y, fundamentalmente, "eliminar las barreras que dificultan la transferencia de conocimiento" desde el laboratorio hasta el tejido empresarial.

Bajo un formato dinámico de presentaciones ágiles, cada uno de los representantes de los centros participantes ha dispuesto de ocho minutos para exponer sus líneas de investigación actuales, definir cómo pueden colaborar con el resto del ecosistema y señalar qué apoyos necesitan para ser más eficientes en la transferencia de sus resultados al mercado.

El encuentro también ha contado con la participación del área de Fondos Europeos del Gobierno de Cantabria, desde el que han presentado a los responsables de los centros las posibles vías de financiación y las próximas convocatorias de apoyo para proyectos de I+D+i, con el objetivo es asegurar que ningún proyecto viable se detenga por falta de recursos y aprovechar al máximo los fondos comunitarios disponibles.

El consejero del ramo, Eduardo Arasti, ha destacado la importancia de esta jornada en el marco del "compromiso decidido" del Ejecutivo regional de apostar por los centros tecnológicos "como el motor de un nuevo modelo productivo".

En este sentido, ha recordado que "estamos cumpliendo estrictamente con la Ley de Ciencia de Cantabria, invirtiendo el 2,66% del presupuesto no financiero, lo que supone movilizar 93,6 millones de euros para fortalecer nuestro sistema de I+D+i".

Un esfuerzo inversor que "ya se está traduciendo" en resultados a nivel internacional, ha asegurado, ya que "Cantabria ha logrado subir diez puestos en el ranking europeo de innovación en los últimos dos años, siendo la segunda comunidad autónoma que más escala en este indicador solo por detrás de Cataluña.

Finalmente, Arasti ha avanzado que el próximo 6 de mayo se presentarán los avances de "dos pilares fundamentales" para la región: la Agenda Digital de Cantabria y la actualización de la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3.

Planes que "marcarán el rumbo de nuestra economía en los próximos años", por lo que el Gobierno quiere que los centros tecnológicos sean "protagonistas activos" en su definición.

En concreto, los centros de la región registrados oficialmente en el Ministerio son el Nodo de Computación de la Universidad de Cantabria y el Clúster HPC Altamira en el Instituto de Física de Cantabria (IFCA); el Centro de Desarrollo Tecnológico de la Universidad de Cantabria (CDTUC); el Centro de Investigación y Formación Agrarias (CIFA); la Fundación Centro de Investigación y Tecnología Industrial de Cantabria (CITICAN) o el Centro Oceanográfico de Santander.

También el Centro Tecnológico de Componentes; la Asociación Foro de Automoción de Cantabria; el Grupo de Iniciativas Regionales de Automoción GIRA; el Gran Tanque de Ingeniería Marítima de Cantabria; el Instituto de Biomedicina y Biotecnología de Cantabria (IBBTEC); el Instituto de Investigación Marqués de Valdecilla (IDIVAL); el Instituto de Física de Cantabria (IFCA); el Instituto de Hidráulica Ambiental (IH) de Cantabria; la Sociedad Gestora del Parque Científico Tecnológico de Cantabria (PCTCAN); la Universidad de Cantabria (UC) y la Universidad Europea del Atlántico (UNEATLÁNTICO).