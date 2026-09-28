La gripe, el covid y el virus sincitial empiezan a aparecer en Cantabria pero sin cifras "llamativas"

Archivo - Vacunación contra la gripe - César Ortiz - Europa Press - Archivo

SANTANDER, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La gripe, el coronavirus y el virus respiratorio sincitial están empezando a aparecer en Cantabria pero, aunque se ha registrado "algún caso más" tanto en los hospitales como en Atención Primaria, "no existe ninguna alarma social en absoluto" ni cifras "realmente llamativas" por ahora.

Así lo ha señalado la directora general de Salud Pública, María Isabel de Frutos, este lunes, día en que arranca en Cantabria la campaña de vacunación contra las infecciones respiratorias.

De Frutos ha hecho un llamamiento a los cántabros a vacunarse y les ha advertido de que, aunque por ahora "hace un tiempo buenísimo, los virus no descansan".

Además de contra la gripe, la directora general de Salud Pública ha apelado a la población a vacunarse también contra el covid.

En este sentido, ha advertido de que, en relación a la protección frente a este virus, "estamos viviendo un poco de las rentas" y la vacunación de la población contra el Covid "ha bajado".

Y es que aunque fue "masiva" durante la pandemia, "eso no quiere decir que debamos despistarnos".

"Tenemos que seguir vacunándonos para mantener ese nivel de control del covid que hemos tenido, pero que poco a poco, claro, tenemos que ir refrescando" porque, si no, "los virus siguen mutando" y "nos van a dar algún susto que otro".

Por su parte, el consejero de Salud, César Pascual (PP), también ha pedido a la población que se sume a la campaña de vacunación y así disminuir los riesgos.

Pascual ha advertido de que la gripe "sigue causando mucha mortalidad" y, aunque la intensidad y gravedad de la epidemia varía dependiendo de cada año, "lo único que sabemos que funciona y que funciona bien es la vacunación", no solo de las personas vulnerables, sino también de los profesionales sanitarios y sociosanitarios, de los niños y de las embarazadas, un colectivo este último en el que "tenemos que centrarnos para mejorar".

Ha señalado que la campaña se ha diseñado para "que la gente tenga facilidad para acercarse a la vacuna y se vacune".

Y cuestionado por la reclamación, por ejemplo, del sindicato SATSE que pedía más enfermeras para afrontar esta campaña de vacunación, Pascual ha señalado que es un tema que corresponde negociar a las respectivas gerencias.

Pero Pascual ha asegurado que va a haber un refuerzo y que "se ha pactado" con los profesionales los turnos que van a hacer y las retribuciones.

De Frutos y Pascual han realizado estas declaraciones a los medios de comunicación tras participar en la presentación del proyecto 'Estrategia Valdecilla 2030'.