Guardia Civil registra en Ramales el domicilio del presunto líder de una trama que estafó 950.000 euros

La Operación OCTAYEN, en la que han detenido a 12 personas, utilizaba el método del 'falso distribuidor de combustioble'

BILBAO/SANTANDER, 19, (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil ha registrado en Ramales de la Victoria el domicilio del presunto líder de una trama que estafó 950.000 euros mediante el método del 'falso distribuidor de combustible'. La Operación OCTAYEN ha desarticular este grupo criminal, del que se ha detenido al líder y 11 personas más, a las que se imputan delitos de estafa, blanqueo de capitales, falsedad documental y pertenencia a grupo criminal.

El cabecilla posee dos inmuebles en Carranza (Vizcaya) y Ramales de la Victoria (Cantabria), donde se intervinieron teléfonos, ordenadores y tarjetas, cuyo análisis permitió localizar miles de documentos y conversaciones que vinculaban al detenido con estafas en todo el país.

El grupo utilizaba identidades falsas, documentación manipulada y más de un centenar de líneas de telefonía prepago para ejecutar las estafas. La operación ha culminado con la detención de un varón de 25 años, vecino de Carranza (Vizcaya), considerado el ideólogo y cabecilla de un entramado delictivo que habría estafado a empresas de distribución de combustible de toda España.

La investigación, llevada a cabo por la Policía Judicial de Estella y que ha contado con la colaboración EDITE de la Policía Judicial de A Coruña, se ha desarrollado durante diez meses y ha permitido esclarecer 17 delitos cometidos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024, con un perjuicio económico de unos 950.000 euros, de los cuales se han recuperado cerca de 400.000 gracias a la rapidez de las actuaciones policiales.

La operación se inició en febrero de 2024 tras la denuncia de una estación de servicio de Estella, que abonó más de 41.000 euros a una falsa distribuidora. A partir de este hecho se destapó un modus operandi extendido a numerosas provincias.

Se han visto afectadas localidades como Estella, Tafalla y Bera (Navarra), Calahorra (La Rioja), Basauri (Vizcaya), Zuazo de Vitoria (Álava), Mejorada del Campo (Madrid), Langreo y Brieves (Principado de Asturias), Torre del Burgo (Guadalajara), Noia, Boiro, Sada, Santiago de Compostela, Laracha (La Coruña), Lugo (Lugo) y Ágreda (Soria).

UN FRAUDE MUY ELABORADO

El detenido se hacía pasar por comercial de una empresa legal y ofrecía combustible a precios competitivos con pago inmediato. Para generar confianza remitía documentación falsificada y mantenía contacto constante por correo, teléfono o WhatsApp.

Tras recibir la transferencia facilitaba códigos de carga falsos y antes de que la víctima pudiera anular la operación bancaria, el autor extraía el dinero mediante distintas cuentas y cortaba la comunicación.

Los agentes afrontaron una investigación compleja: se detectaron más de cien líneas telefónicas dadas de alta con identidades falsas, múltiples cuentas bancarias pantalla, correos creados ad hoc, uso de VPN y abundante documentación falsificada.

Colaboradores y mulas económicas Junto al detenido se investigó además a once personas de nacionalidad española, china y rumana, de entre 20 y 71 años, que actuaban como "mulas económicas" facilitando cuentas para canalizar los ingresos y retirarlos rápidamente. También se identificó a colaboradores en la confección de documentos falsos y en la adquisición de tarjetas.

La operación OCTAYEN ha supuesto la desarticulación de un grupo criminal altamente especializado que perfeccionaba su sistema con continuos cambios de identidad digital y nuevas empresas ficticias.

Los agentes lograron identificar al líder de la trama, un varón de nacionalidad española, de 25 años de edad, vecino de la localidad de Carranza (Vizcaya), además, se investigó a once personas de distintas nacionalidades (España, China y Rumanía), con edades entre 20 y 71 años, como colaboradores necesarios. Las diligencias han sido remitidas al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Estella (Navarra).