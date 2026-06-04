Hereu, sobre Leire y Cerdán: "No están a la altura de la organización"

El ministro de Industria, Jordi Hereu, en Camargo - EUROPA PRESS

CAMARGO 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, ha afirmado que personas como la exmilitante y exconcejala socialista de Vega de Pas Leire Díez o el exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, "no están a la altura de lo que es la organización", y por ello ha incidido en que los socialistas son "los primeros en querer separarlos" del partido.

Además, Hereu ha secundado la posición de sus compañeros de gabinete y ha reiterado "la colaboración con la justicia" desde "la tranquilidad", ha matizado. "Formamos parte de organizaciones políticas que no tienen nada que esconder y que están basadas en la honestidad", ha dicho.

Así lo ha manifestado este jueves a preguntas de los medios de comunicación momentos antes de participar en un acto del partido en el municipio cántabro de Camargo, con motivo de los ocho años de la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa, desde donde ha pedido "respeto" a la presunción de inocencia.

En este sentido, ha añadido que el PSOE es una organización que tiene "una trayectoria impecable" y en la que, "si hay comportamientos individuales de personas que no están a la altura de los valores que encarnamos, somos los primeros en querer separarlas de nuestra organización".

El ministro ha insistido en que esto es algo que la formación socialista "siempre" hace "proactivamente", porque trabaja "desde la honestidad por un proyecto de transformación de España", ha dicho.

"Formo parte de un Gobierno del que me siento absolutamente orgulloso porque es el que lidera el progreso económico en nuestro país", ha señalado.

En esta línea, el titular de Industria ha destacado que el Ejecutivo central está involucrado en la lucha por la defensa de los derechos sociales y que apuesta por "un gran proyecto de convivencia en España".

"Esto es en lo que estamos y dedicamos cada día. Estamos centrados en un gran proyecto de transformación de España", ha concluido.

Cuestionado por el registro que este jueves ha realizado la UCO en Tubos Reunidos --cuya viabilidad apoyó el ministro-- en la sede de Bilbao y en la planta de Amurrio en relación al rescate de la SEPI, ha dicho que no tiene más que "añadir" y se ha remitido a lo que ya ha manifestado.

En el acto celebrado en Camargo ha estado el secretario general del PSOE de Cantabria y delegado del Gobierno en la comunidad, Pedro Casares, quien ha valorado que en estos ocho años el Gobierno "progresista" de Sánchez está "haciendo avanzar" a la región, que "ha dado un salto de modernidad hacia el futuro".