Herida una conductora tras volcar el coche que conducía en la A-67 a la altura de Bezana

Herida la conductora de un coche tras volcar en la A-67 a la altura de Bezana - BOMBEROS DE SANTANDER

SANTANDER 8 Feb. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha resultado herida este domingo tras sufrir un accidente de tráfico en el punto kilométrico 196,9 de la A-67, a la altura de Santa Cruz Bezana, en sentido Torrelavega, tras salirse de la vía y volcar el turismo que conducía.

Los efectivos del 061 Cantabria han atendido a la víctima, que ha sido trasladada hasta el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

El Servicio de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha movilizado hasta el lugar al Bomberos de Santander, que han desplazado un autotanque.

También ha acudido el servicio de Atestados de la Guardia Civil, que ha realizado diligencias sobre el accidente, según ha informado a través de su perfil en la red social X el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios del Ayuntamiento de Santander.

Por su parte, en su perfil de la misma red social el 112 Cantabria ha solicitado precaución a las 11.16 horas en este punto kilométrico de la A-67.