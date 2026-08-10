Herida tras volcar con su coche después de caer desde una finca a la CA-147 en Meruelo

Imagen del accidente de tráfico ocurrido en el p. K. 4,2 de la CA-147 - 112 CANTABRIA

MERUELO 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una conductora ha sido trasladada este lunes de manera preventiva al Hospital Comarcal de Laredo tras volcar con su coche después de caer desde una finca al punto kilométrico 4,2 de la carretera autonómica CA-147, en el municipio de Meruelo.

Los servicios sanitarios del 061 Cantabria han atendido a la mujer, que ha resultado herida leve, ha informado el 112 Cantabria en su perfil de la red social X.

También han participado en el dispositivo efectivos del Cuerpo de Bomberos del Gobierno de Cantabria, que han inertizado y volteado el vehículo; y agentes de la Guardia Civil de Cantabria.