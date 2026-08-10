Herido grave un conductor tras salirse de la vía en un carril de deceleración de la A-8

Imagen del vehículo tras el accidente de tráfico - 112 CANTABRIA

COLINDRES, 10 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un conductor de 68 años ha resultado herido grave tras salirse de la vía en un carril de deceleración de la A-8, a la altura de Colindres, en sentido Bilbao.

El hombre ha perdido el control del turismo y ha impactado contra un árbol y la mediana, en la salida que da servicio a Colindres, Ampuero y Limpias.

El Centro de Atención a Emergencias 112 del Gobierno de Cantabria ha recibido aviso del incidente a las 18.30 horas, momento en el que ha movilizado hasta el lugar a bomberos del Ejecutivo regional, 061, Guardia Civil y mantenimiento de carreteras.

Los bomberos han excarcelado a la víctima, que estaba atrapada en el vehículo, antes de ser atendida por un equipo sanitario del 061 Cantabria, que la ha estabilizado y evacuado al Hospital Universitario Marqués de Valdecilla.

Los efectivos de la Guardia Civil han realizado el atestado y el personal de mantenimiento de carreteras se ha encargado de retirar los restos del accidente de la calzada, ha informado el 112 Cantabria.