Los hermanos Calderón se suman a la Ruta de Ilustres de Santander con una placa en Villa Asunción

Descubrimiento placa vivienda donde nacieron y vivieron los hermanos Calderón, que se suman a la Ruta de los Ilustres de Santander - AYUNTAMIENTO

SANTANDER, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los hermanos Fernando, Ramón y Juan Carlos Calderón, referentes de la pintura, la escultura y la música española del siglo XX, se han incorporado a la Ruta de los Ilustres de Santander, con la colocación de una placa conmemorativa en Villa Asunción, en el número 37 de la calle Sol, la casa en la que nacieron y crecieron los tres artistas.

Ha sido descubierta este miércoles en un acto con el que el Ayuntamiento ha reconocido a los protagonistas y que ha presidido la alcaldesa, Gema Igual, acompañada por familiares de los homenajeados, representantes del Centro de Estudios Montañeses, miembros de la Corporación Municipal y personas del ámbito cultural de la ciudad.

Durante su intervención, la regidora ha destacado que este reconocimiento supone "un homenaje a tres santanderinos excepcionales que, desde disciplinas diferentes, llevaron el nombre de Santander por todo el mundo y contribuyeron decisivamente al patrimonio artístico y cultural de España".

Según ha manifestado, "es difícil encontrar una familia que haya aportado tanto a la creación artística desde ámbitos tan distintos". En este sentido, ha señalado que Fernando Calderón destacó como "uno de los grandes muralistas españoles del siglo XX"; Ramón Calderón fue "un creador innovador que desempeñó un papel fundamental en la renovación cultural de Santander"; y Juan Carlos Calderón se convirtió en "uno de los compositores y productores más importantes de la música española contemporánea".

Estas trayectorias comenzaron en la vivienda de la calle Sol donde se ha instalado la placa conmemorativa dentro del programa Ilustres de Santander, que en palabras de la alcaldesa "nació con la vocación de preservar la memoria de aquellas personas que contribuyeron a engrandecer la ciudad y de acercar su legado a vecinos y visitantes".

Al hilo, ha subrayado que cada nueva incorporación permite "descubrir los lugares que marcaron la vida de personalidades relevantes de la historia santanderina y fortalecer el conocimiento sobre el patrimonio humano de la ciudad".

Igual ha incidido también en el "valor simbólico" del lugar elegido para este reconocimiento: "Esta casa forma parte de esa memoria colectiva porque aquí comenzó la trayectoria de tres creadores que alcanzaron una dimensión internacional sin perder nunca el vínculo con Santander".

Por último, ha puesto en valor la importancia de seguir impulsando iniciativas que contribuyan a difundir la historia de la ciudad y de sus protagonistas.

"La cultura también se protege haciendo visible el legado de quienes nos precedieron. Estas placas permiten que cualquier persona que pasee por Santander descubra quiénes fueron nuestros ilustres y comprenda la enorme aportación que realizaron desde ámbitos tan diversos como la literatura, la ciencia, el arte o la música".

RUTA ILUSTRES

Con esta nueva incorporación, la Ruta de los Ilustres continúa ampliando un recorrido cultural que muestra los lugares vinculados a personalidades destacadas de la historia de Santander.

El proyecto -desarrollado por el Ayuntamiento desde el año 2021 con la placa de José María de Pereda-, constituye uno de los recursos culturales y turísticos de la ciudad y sigue creciendo con nuevos reconocimientos a santanderinos cuya trayectoria ha dejado una huella destacada en diferentes ámbitos del conocimiento, la cultura, las artes y la sociedad.