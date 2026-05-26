El Hospital Valdecilla y el Reina Sofía de Córdoba formalizan su hermanamiento

Los directores de ambos centros hospitalarios durante el acto de hermanamiento en Córdoba (Foto: Gobierno de Cantabria) - GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El Hospital Universitario Marqués de Valdecilla (Santander) y el Hospital Universitario Reina Sofía (Córdoba) han sellado oficialmente su hermanamiento con motivo del 50 aniversario del centro andaluz y en una jornada conmemorativa titulada '50 años de ciencia'.

El Gobierno de Cantabria ha informado que Valdecilla y el Reina Sofía consolidan así "un vínculo natural", ya que ambos hospitales están unidos por una sólida trayectoria asistencial, docente e investigadora, y por una forma muy similar de entender la sanidad pública y el compromiso con los pacientes.

En palabras del gerente del Hospital Valdecilla, Félix Rubial, "el elemento vertebrador de este hermanamiento, del que nos sentimos enormemente honrados, es la confianza de la sociedad en nuestros profesionales y un orgullo de pertenencia que nos impulsa a mejorar día a día".

El acto entre ambos centros ha incluido la rúbrica de los documentos oficiales de hermanamiento y el intercambio de obsequios institucionales, además de con la invitación del gerente de celebrará su centenario.

El evento ha sido la culminación de una amplia jornada científica organizada en el salón de actos del IMIBIC que ha reunido a alrededor de un centenar de profesionales sanitarios e investigadores.

Inaugurado por la delegada territorial de Salud y Consumo, María Jesús Botella, junto al director gerente del Hospital Reina Sofía, Francisco Triviño, y otras autoridades académicas y científicas, el encuentro ha servido para reivindicar el papel de la investigación biomédica como motor de transformación sanitaria.

El programa ha contado con una mesa coloquio moderada por la directora médica del centro, Elena García, en la que han participado investigadores clínicos referentes de distintas disciplinas para reflexionar sobre los retos científicos del futuro, las terapias innovadoras o el papel de la enfermería investigadora.

Además, la parte central de la jornada ha estado protagonizada por dos conferencias de divulgación científica. La doctora Marta Garaulet ha abordado la relación entre la cronobiología y la salud metabólica con su ponencia magistral 'Sincronízate: el poder del cuándo en tu salud metabólica', mientras que la investigadora y divulgadora Teresa Arnandis (conocida como Lady Science), ha desgranado los últimos hallazgos científicos sobre longevidad en su charla 'Salud sin patrañas'.

Como nota de sabor local, los asistentes han podido participar en una cata de aceite de oliva virgen extra, un producto sobre el que el hospital cordobés y el IMIBIC llevan más de tres décadas investigando en relación con sus beneficios para la salud cardiovascular y el envejecimiento saludable.

La jornada ha culminado con otro hermanamiento, el del Instituto Maimónides de Investigación Biomédica de Córdoba (IMIBIC) con el Instituto Ramón y Cajal de Investigación Sanitaria (IRYCIS).