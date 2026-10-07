El IFCA impulsa el uso de la IA generativa para avanzar en el estudio de la Tierra

Foto de familia del Kick off meeting de GenAI4Earth - UC

SANTANDER 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Instituto de Física de Cantabria (IFCA, CSIC-UC) es uno de los socios principales de un nuevo proyecto europeo para desarrollar servicios y herramientas basados en inteligencia artificial generativa que puedan incorporarse al trabajo habitual de los investigadores de las Ciencias del Sistema Terrestre, para facilitar tanto el uso y gestión de los datos científicos como su preparación para nuevas aplicaciones de IA.

Se trata de GenAI4Earth, que acaba de iniciar su actividad, financiado por la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa, y que reunirá durante tres años a 17 socios de nueve países europeos.

La Universidad de Cantabria (UC) ha informado este miércoles que la reunión de lanzamiento del proyecto se celebró entre el 21 y el 23 de septiembre en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en Santander. El encuentro reunió a los miembros del consorcio para poner en común los objetivos del proyecto, definir las primeras tareas y coordinar el trabajo que se desarrollará durante los próximos años.

GenAI4Earth busca acercar las posibilidades de la inteligencia artificial generativa a disciplinas que estudian distintos aspectos del planeta. Para ello, desarrollará servicios que ayuden a los investigadores a trabajar con sus datos a lo largo de todo su ciclo de vida: desde la incorporación de información y metadatos hasta su preparación para ser utilizada en modelos de inteligencia artificial o la elaboración de planes de gestión de datos.

El investigador del IFCA y responsable del proyecto por parte del instituto, Fernando Aguilar, ha explicado que el objetivo es "acercar la IA generativa a investigadores de temas relacionados con las ciencias de la Tierra, proporcionando servicios que apoyen en el ciclo de vida de los datos de investigación".

Las herramientas desarrolladas se pondrán a prueba en distintos ámbitos de investigación, como las geociencias en entornos urbanos, con aplicaciones relacionadas con aspectos como la movilidad o la energía; el seguimiento agroambiental, para estudiar, por ejemplo, el momento óptimo de recogida de una cosecha o el estado de los bosques, y la sismología, donde se podrán combinar datos procedentes de diferentes fuentes para facilitar su análisis.

DATOS CIENTÍFICOS PREPARADOS PARA LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Uno de los retos de GenAI4Earth será conseguir que los datos y servicios científicos puedan ser utilizados de forma más sencilla y fiable por investigadores y sistemas de inteligencia artificial. Para ello, el proyecto trabajará con los principios FAIR, que buscan que los datos sean fáciles de encontrar, accesibles, interoperables y reutilizables, así como con conceptos como la trazabilidad de los datos y la capacidad de que puedan ser procesados por máquinas.

Estos desarrollos se integrarán en el ecosistema de la Nube Europea de la Ciencia Abierta (EOSC), que busca facilitar el acceso a recursos, datos y servicios científicos a investigadores de toda Europa. GenAI4Earth se apoyará para ello en iniciativas e infraestructuras europeas como AI4EOSC, NFDI4Earth, EOSC-ARENA y EOSC-FLUID-AI.

EL PAPEL DEL IFCA

El IFCA participa en varios de los ámbitos de trabajo de GenAI4Earth, entre ellos el diseño de la arquitectura del proyecto y su integración en el ecosistema europeo de la Ciencia Abierta.

La participación del instituto se enmarca en su experiencia en inteligencia artificial, computación, gestión de datos científicos y desarrollo de infraestructuras para la investigación.