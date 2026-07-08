Igual destaca en la UIMP la gastronomía como patrimonio cultural y motor de proyección internacional de Cantabria

Inauguración del curso 'Creadores santanderinos y cántabros. Cenador de Amós, Jesús Sánchez y Marián Martínez' - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER

Inaugura el curso 'Creadores santanderinos y cántabros. Cenador de Amós, Jesús Sánchez y Marián Martínez' SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha inaugurado este miércoles en el Palacio de La Magdalena el curso 'Creadores santanderinos y cántabros. Cenador de Amós, Jesús Sánchez y Marián Martínez', organizado por el Ayuntamiento junto a la Asociación Cultural Plaza Porticada en el marco de los Cursos de Verano de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP).

En el acto de apertura, la regidora ha estado acompañada por la presidenta de la Asociación Cultural Plaza Porticada, Elena García Botín; Jesús Sánchez y Marián Martínez, responsables del Cenador de Amós y protagonistas de este encuentro; y el periodista de El País, escritor y director artístico del Festival Eñe, Jesús Ruiz Mantilla, director del curso.

Durante su intervención, Igual ha subrayado que la colaboración entre el Ayuntamiento, la UIMP y la Asociación Plaza Porticada continúa consolidándose como una de las iniciativas más destacadas del verano cultural santanderino, acercando a la ciudad encuentros "de primer nivel" sobre ámbitos muy diversos del conocimiento.

En este sentido, ha puesto en valor la incorporación de la gastronomía a la programación académica y ha destacado su dimensión cultural y su capacidad para dialogar con disciplinas como la ciencia, la creatividad, la innovación, la empresa, la sostenibilidad o la comunicación.

"La gastronomía forma parte de nuestro patrimonio cultural. Habla de nuestra historia, de nuestro paisaje, de nuestros productores y de nuestra capacidad para innovar. Por eso resulta especialmente acertado que tenga un espacio propio dentro de los Cursos de Verano de la UIMP", ha afirmado.

La alcaldesa ha puesto en valor además la trayectoria de Jesús Sánchez y Marián Martínez, a quienes ha definido como "dos grandes embajadores de Cantabria" por haber situado al Cenador de Amós entre los mejores restaurantes del mundo "sin perder nunca el vínculo con sus raíces".

"Han demostrado que la excelencia puede construirse desde Cantabria y convertirse en uno de los mejores escaparates de nuestra tierra. Su trayectoria representa el esfuerzo, la creatividad, el liderazgo y la capacidad de innovar sin renunciar a la tradición", ha señalado.

Igual ha incidido también en que el éxito del Cenador de Amós trasciende el ámbito estrictamente gastronómico y contribuye decisivamente a proyectar la imagen de Cantabria y de Santander como destinos vinculados a la calidad, el talento y las experiencias auténticas.

El encuentro, que se celebra durante este miércoles y jueves, reúne a destacadas personalidades de la alta cocina, la ciencia, el deporte, el cine, la filosofía, la música y la comunicación para reflexionar sobre la gastronomía como espacio de creación, innovación y liderazgo. Entre los participantes figuran, entre otros, Elena Arzak, Juan Luis Arsuaga, Eduardo Anitua, Ruth Beitia, Toni Nadal, Isabel Coixet, Antonio Resines, Javier Gomá o Juan Uslé.

La colaboración municipal con la programación de la UIMP continuará los días 1 y 2 de septiembre con el curso 'Formación y capacitación de correos de obras de arte', dirigido por Jacqueline Méndez, cuyo programa ofrecerá una formación especializada sobre el papel y la realidad profesional de quienes acompañan y supervisan el transporte de obras de arte destinadas a exposiciones temporales.