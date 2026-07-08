Igual muestra "total confianza" en la Justicia, pendiente de la cautelar para celebrar la Feria Taurina de Santiago

Archivo - La alcaldesa de Santander, Gema Igual - AYUNTAMIENTO DE SANTANDER - Archivo

SANTANDER 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Santander, Gema Igual, ha mostrado este miércoles "total confianza" en la Justicia mientras espera que el Tribunal Superior de Cantabria (TSJC) admita las medidas cautelares solicitadas por el Consejo de Administración de la Plaza de Toros de Santander para poder celebrar la Feria Taurina de Santiago 2026, prevista del 18 al 26 de julio.

A diez días de que comience su programa, la regidora ha afirmado que "ni cuestiono ni mido" los tiempos de la Justicia, que "tendrá que resolver o contestar" al recurso presentado por la Plaza de Cuatro Caminos ante la resolución dictada por el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), que ha anulado la prórroga del contrato de 2025 adjudicado a la empresa Lances de Futuro, tras el recurso de Cántabra de Toros.

Igual ha defendido que esa resolución ha llegado "cuando ya estaba comprometida la Feria, Morante de la Puebla ya estaba contratado dos tardes, la ganadería estaba contratada y el personal estaba contratado". "Hay unos daños y perjuicios que tienen que ponerse encima de la mesa", ha añadido.

Además, ha apuntado que el evento taurino "no se puede posponer" porque la Feria del Norte sólo puede tener lugar en los días de Santiago. "Si no hay Feria esos días, no se puede celebrar", ha recalcado.

Así lo ha manifestado, a preguntas de los periodistas, durante la rueda de prensa de presentación de la programación de la Semana Grande 2026, programada del 17 al 26 de julio.

LA DELEGACIÓN, CALLADA

En materia de seguridad, Igual ha afirmado que el Consistorio pedirá de nuevo a los policías locales que vuelvan a hacer horas extra para reforzar la seguridad de la ciudad durante las fiestas y que apelará a su "responsabilidad, no con la alcaldesa ni con el equipo de Gobierno, sino con los ciudadanos".

En esta línea, ha explicado que el Cuerpo "tiene que cumplir unos mínimos" para que los efectivos salgan a la calle, "que se van a cumplir", y que el Ayuntamiento ha reforzado con seguridad privada los eventos de la Semana Grande.

Acerca del orden público, ha indicado que es competencia de la Policía Nacional y por ello ha reiterado la solicitud de ayuda y colaboración a la Delegación del Gobierno, pero ha recibido "la callada por respuesta".

Durante la celebración de la Junta Local de Seguridad del pasado mes de junio, la regidora (PP) pidió al delegado del Gobierno, Pedro Casares (PSOE), "arrimar el hombro y colaborar, pero no contestó", ha lamentado.

Por ello, también ha apelado a la "responsabilidad" de Casares con la ciudad de Santander, a la que "querrá tanto como yo"; y a la "profesionalidad" de la Policía Nacional durante la Semana Grande.

Por otro lado, preguntada por la denuncia del PSOE sobre la acumulación de un centenar de muestras pendientes de análisis de drogas y la limitación de la realización de controles de detección de estupefacientes por parte de la Policía Local, tras vencer el contrato con el laboratorio encargado de los análisis confirmatorios, Igual ha asegurado que no tiene "conocimiento" de esta situación y que informará "cuando lo tenga".