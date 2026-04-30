El II festival de arte urbano 'Alegra la Vista' se celebrará del 16 al 23 de mayo en Torrelavega

El concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, y Dani Revenga, presentan la segunda edición del festival - AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA

TORRELAVEGA 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

Diferentes puntos de Torrlavega acogerán, del 16 al 23 de mayo el II festival de arte urbano 'Alegra la Vista', que mantiene la línea de la primera edición, combinando el arte urbano con las raíces del graffiti y la cultura hip hop, junto a una clara "proyección internacional".

En esta edición participarán artistas internacionales como Lina Valhoff (Países Bajos), Isakov (Alemania) y Lada Chizhova (Rusia/Alemania).

En el ámbito nacional, el festival contará con Den XL, mientras que el talento local y regional estará representado por Nica R, YeYo Art, Tricio y Sandra Suárez.

Así lo han informado este jueves en rueda de prensa el concejal de Dinamización y responsable del Plan de Sostenibilidad Turística, Jesús Sánchez, y Dani Revenga, de la organización del festival.

En este sentido, Sánchez ha destacado que esta iniciativa es una de las propuestas "más originales y "vistosas" del Plan de Sostenibilidad Turística, además de una de las que "más ha llegado al público", como prueba el "extraordinario resultado" de la primera edición.

Asimismo, ha subrayado que se trata de un proyecto que "no deja indiferente a nadie" y que "deja satisfecho a muchos", defendiendo su continuidad más allá de los fondos europeos.

Revenga ha destacado el "equilibrio" entre la proyección internacional y el apoyo al talento cercano, con el objetivo de consolidar el festival como una referencia en el ámbito del arte urbano.

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El festival incluirá también una programación musical que se desarrollará los días 16 y 23 de mayo en las canchas de La Barquera, en el barrio Covadonga.

La jornada inaugural estará centrada en la visibilización de la mujer en la música urbana, con la participación de Jime, Golden y la DJ Marta Valledor.

La clausura contará con Original Juan & El Gordo del Funk, además de Víctor Rutty, Rober del Pyro y DJ Kaef, junto a Señor Anderson y Zamorano Beatz. Ambas jornadas incluirán exhibiciones de graffiti y cultura urbana, con acceso libre.

INTERVENCIONES EN FACHADAS

Las actuaciones artísticas se repartirán por distintos puntos de la ciudad, incluyendo el entorno del Teatro Concha Espina, la calle Carrera, el barrio Covadonga, Nueva Ciudad o el entorno del colegio La Paz, además de un mural colectivo abierto a la participación.

Sánchez ha destacado el impacto de estas intervenciones, que supondrán un importante "cambio" en distintos espacios urbanos.

Uno de los ejes más destacados de esta edición será el inicio de un proyecto en el entorno de Amancio Ruiz Capillas, en el barrio Covadonga.

Según ha explicado Revenga, se trata de una zona con 18 fachadas ciegas en una misma plaza interior, concebida como una "gran plaza" del arte urbano y con una visión de medio y largo plazo, en la que se intervendrá progresivamente con artistas "de alto nivel".

En esta edición comenzarán los trabajos con Nica R y Lina Valhoff, iniciando un espacio que aspira a convertirse en un referente único.

Esta iniciativa forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino 'Torrelavega 4.0 hacia el 035', incluido en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y financiado por la Unión Europea - NextGenerationEU.