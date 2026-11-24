La consejera de Cultura, Turismo y Deporte, Tamara González, inaugura la exposición de Belenes ‘Nace todos los días’, creados por la familia Sánchez Pelayo. - GOBIERNO DE CANTABRIA

TORRELAVEGA 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Tamara González, ha inaugurado este martes la exposición de belenes de la familia Sánchez Pelayo en el espacio Difusión de Torrelavega.

Bajo el título 'Nace todos los días' mostrará hasta el 7 de enero, 25 belenes artesanales que combinan tradición navideña, creatividad y reutilización de materiales.

"Esta exposición pone de manifiesto la extraordinaria capacidad creativa de la colección Sánchez Pelayo que, a partir de un mismo tema universal como es la Navidad, ofrece cientos de interpretaciones diferentes a través del arte y la imaginación", ha destacado la consejera en un comunicado.

La muestra reúne 25 dioramas procedentes de una colección familiar que comenzó a formarse hace más de cuatro décadas.

Muchas de las piezas han sido elaboradas durante este mismo año y se expondrán por primera vez.

El periodista cántabro José Emilio Pelayo y la médica Carmen Sánchez recuperaron en 1985 la tradición familiar de elaborar pequeños nacimientos para regalarlos a familiares, amigos y otras personas de su entorno.

Lo que comenzó como una iniciativa personal bajo el lema 'La Navidad es el regalo' se ha convertido en una colección de cerca de 1.000 dioramas, de los cuales más de 500 permanecen en manos de la familia y el resto han sido entregados a particulares, instituciones y entidades.

Cada pieza de esta exposición incorpora elementos naturales, objetos cotidianos y materiales reciclados. Y es que, los autores emplean papel de periódico, páginas de libros, estaño, cemento, latón, arpillera y otros objetos cotidianos, transformándolos mediante técnicas artesanales en figuras y escenarios originales.

Cada diorama propone una manera diferente de representar el nacimiento, alejándose en ocasiones de los formatos tradicionales.

Las creaciones de la familia Sánchez Pelayo se han expuesto en el Parlamento de Cantabria, Ámbito Cultural de El Corte Inglés de Santander, Medina de Rioseco, la parroquia de los Redentoristas de Santander y la Residencia Vitalitas de Guarnizo.

También participan cada año en exposiciones de localidades de la denominada España vaciada.

Desde 2018, algunas piezas forman parte de la exposición internacional de Medina de Rioseco.

Otros dioramas donados por la familia se exhiben de manera permanente en el Museo de los Belenes del Convento de Santa Clara de Carrión de los Condes. A este recorrido se suma la entrega de obras a asociaciones y proyectos sociales.

González ha destacado que la muestra "combina tradición, creatividad y sostenibilidad", por los materiales con los que se elabora, y ha opinado que esto demuestra que "la creación artística también puede ser una herramienta para promover valores de respeto y cuidado del entorno".

Asimismo, ha subrayado el valor cultural y patrimonial del belén, "una manifestación profundamente arraigada en nuestras tradiciones que nos conecta con nuestras raíces, nuestra historia y nuestra identidad colectiva".

En este sentido, ha señalado que "el Belén sigue transmitiendo un mensaje plenamente vigente de amor, esperanza y convivencia", al tiempo que ha invitado a los visitantes a "detenerse y reflexionar sobre lo verdaderamente importante a través de unas escenas que forman parte de la memoria y las tradiciones de muchas familias".

Por último, la consejera ha puesto en valor el papel de esta expresión artística en la transmisión de valores entre generaciones.