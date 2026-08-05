Inaugurada la renovación de la estación de autobuses de Laredo tras una inversión de 463.658 euros

Inauguración de la rehabilitación integral de la estación de autobuses de Laredo - JOSE ROMAN CAVIA SOTO-GOBIERNO DE CANTABRIA

SANTANDER, 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Fomento, Roberto Media, ha inaugurado ese miércoles las obras de rehabilitación integral de la estación de autobuses de Laredo, una actuación en la que el Gobierno de Cantabria ha invertido 463.658 euros para modernizarla y mejorar el servicio que presta a los viajeros.

Las obras, iniciadas en septiembre de 2025, han renovado tanto el interior del edificio como el exterior y las dársenas de la terminal. Así, han optimizado las condiciones de seguridad y mejorado la protección frente a las inclemencias meteorológicas.

En concreto, ha renovado las carpinterías, los suelos y los paramentos interiores y exteriores del edificio; ha mejorado los equipos de climatización y los aseos; y ha sustituido el firme por el que circulan los autobuses, que se encontraba en mal estado.

Esta infraestructura, construida en 1999, consta de seis dársenas exteriores cubiertas con una marquesina de estructura metálica, y una pequeña edificación donde se ubican los servicios, las taquillas, la zona de almacenaje, la zona de espera y la cafetería.

El consejero ha recorrido las instalaciones junto al alcalde, Miguel González, y el director general de Transportes y Comunicaciones, Pablo Herrán.

Media ha destacado el carácter estratégico de esta estación por la que anualmente pasan cerca de 500.000 viajeros, y que forma parte de seis líneas regionales regulares (Santander-Laredo-Castro, Noja-Santoña-Laredo, Laredo-Ramales-Bustablado, Laredo-San Miguel de Aras, Laredo-Secadura y Santander Guriezo), y 19 nacionales que conectan Laredo con todo el norte, desde Barcelona a Santiago de Compostela, y con Madrid.

El alcalde ha agradecido al Gobierno de Cantabria la inversión realizada en una infraestructura que "llevaba abandonada más de 27 años", y ha enmarcado esta actuación dentro de las que el Ejecutivo autonómico está llevando a cabo en el municipio.

En concreto, ha citado la reciente inauguración de la bolera del Corro, con una inversión de 600.000 euros; y la cubrición del parque infantil de la Alameda Manuel Llano, con una inversión aproximada de 580.000 euros. Estos proyectos contribuyen a que "Laredo se esté transformando poco a poco, calle a calle y barrio a barrio", ha afirmado.

Por otro lado, el consejero ha destacado la apuesta "firme" del Gobierno de Buruaga por Laredo, y ha asegurado que muchas de las actuaciones que hoy son una realidad "no se llevaron a cabo durante la anterior legislatura", y ha reivindicado el cambio de rumbo impulsado por este Gobierno.

En esta línea, ha destacado inversiones ejecutadas o en desarrollo, como el carril bici urbano, la mejora del área recreativa de San Lorenzo, el acondicionamiento de La Pesquera, la cubrición del parque infantil de Orio, la ampliación de la lonja pesquera, la mejora de los pantalanes del antiguo puerto deportivo, el nuevo punto limpio o las obras de renovación de las tuberías del Plan Asón.

Además, ha avanzado que el Gobierno continúa impulsando otros proyectos "estratégicos". Entre ellos, la ampliación de la línea de atraque y la zona de descarga del puerto, la carretera Laredo-Seña, la mejora de la plaza Marqués de Albaida, la creación de tres nuevas viviendas públicas de alquiler asequible en inmuebles del Gobierno, la construcción de 37 viviendas protegidas en la avenida de los Derechos Humanos, el futuro paseo marítimo, la regeneración de la Puebla Vieja y la promoción de nuevas viviendas protegidas en este entorno histórico.

"Vamos a seguir viniendo por Laredo de la mano de su alcalde y de su equipo de gobierno porque vamos a seguir transformando Laredo", ha afirmado.

AL PSOE LE MOLESTA QUE VENGA

"Al PSOE de Laredo le molesta que yo venga a menudo a empezar o terminar actuaciones como esta", ha lamentado Media al decir que "supongo que los socialistas de Laredo preferían las instalaciones que ellos nos dejaron, con unos baños más propios de un pueblo del interior del África subsahariana; unas instalaciones, incluida la pequeña cafetería, vandalizadas, y unos andenes con grandes baches que dificultaban enormemente su utilización".

"A nosotros no nos gustaban esas instalaciones. Nos gustan más unas como las que hoy ponemos en servicio, óptimas, plenamente operativas y que prestan un servicio adecuado al ciudadano", ha apuntado.

Además, ha asegurado que los socialistas "tuvieron su oportunidad y, por dejadez, inutilidad o falta de interés, lo dejaron todo abandonado" y se ha preguntado "¿Por qué no venían por Laredo los anteriores consejeros, como ocurre ahora con los consejeros del gobierno de Buruaga?" y se ha respondido que "porque no había ningún resultado que presentar a los ciudadanos".