Inauguradas en Bezana las primeras 32 viviendas protegidas de iniciativa privada en Cantabria en 6 años

Buruaga visita las viviendas - EUOPA PRESS

SANTANDER 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Gobierno de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha inaugurado este viernes en el municipio de Santa Cruz de Bezana las primeras 32 viviendas protegidas de iniciativa privada que se construyen en la comunidad autónoma desde 2020, levantadas por el Grupo Casado.

Se ubican en dos edificios, Jade y Turmalina, de 16 viviendas cada uno --ocho adaptadas en total--, situados en la calle Murillo de Soto de la Marina a un precio que oscila entre los 160.000 y los 178.000 euros en función de la superficie. Con ellos, se pone fin al sector 8 del municipio que se inició hace más de 20 años.

Buruaga ha señalado que la falta de vivienda a precios asequibles es el principal problema de los ciudadanos y ha destacado el trabajo que "desde el minuto uno de la legislatura" está realizando su Gobierno para hacer "frente" a esta "prioridad social" con "todos los instrumentos" a su alcance.

Al hilo, ha incidido, entre otras medidas, en que el Ejecutivo ha bajado "todos los impuestos" y mejorado las ayudas directas a la compra y al alquiler, pero sobre todo, la construcción de "más vivienda y más vivienda protegida".

A este objetivo, ha dicho Buruaga, suma la iniciativa privada, porque en él "no sobra absolutamente nadie", salvo "el sectarismo ideológico", ha apostillado. "Necesitamos a todos y estamos empeñados en buscar la unidad de acción en sumar la iniciativa privada a nuestro plan autonómico de vivienda", ha dicho.

Para ello, ha detallado que el Gobierno ha actualizado en tres ocasiones el precio de referencia de las viviendas de protección oficial que "llevaba 10 años congelado".

Con todo, ha explicado que entre la vivienda protegida y privada, se prevé la construcción de cerca de un centenar en el municipio, "100 proyectos de vida", ha valorado.

En el acto de inauguración, al que han asistido varios adjudicatarios, han estado presentes el consejero de Vivienda, Roberto Media; la alcaldesa, Carmen Pérez, y el gerente del Grupo Casado, Pedro Pérez Eslava, entre otros.

Por su parte, la regidora, que ha dado la bienvenida a los nuevos vecinos del municipio, ha coincidido con la presidenta en destacar que la principal preocupación de los ciudadanos es la vivienda y, por ello, también lo es la del Ayuntamiento, el que está trabajando en dar "soluciones".

Así, ha hecho hincapié en que se están desarrollando distintos proyectos que permitirán la construcción "del mayor número de viviendas de protección conocido hasta la fecha", puesto que Bezana está "en continuo desarrollo y crecimiento de población" y necesita, por tanto, "de este tipo de actuaciones para dar una respuesta contundente y efectiva a la alta demanda ciudadana que tenemos".

Por último, Pérez Eslava ha agradecido la colaboración de la Consejería y del Ayuntamiento en lo referente a la tramitación administrativa, así como ha puesto en valor que la construcción de vivienda protegida de iniciativa privada es un "ejemplo" de "responsabilidad, corresponsabilidad e implicación con la sociedad".